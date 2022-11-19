Построил, посадил, родил… теперь ремонтируй, поливай и корми: веселые шутки про мужчин

Смешные прикольчики про сильный пол, которые сделают ваше утро немного веселее и ярче

В субботу, 19 ноября 2022 года, в мире отмечается Международный мужской день. А поскольку представители сильного пола часто становятся главными героями различных анекдотов и шуток, "Телеграф" решил отметить этот праздник подборкой приколов на мужскую тематику.

Читайте смешные анекдоты и шутки про неженатых мужчин, отцов, сыновей, мужей и бойфрендов, и поднимайте себе настроение. Возможно в какой-то шутке вы узнаете кого-то.

Живу один. Приехала в гости мама. Обошла квартиру, сказала, что у меня тут грязь и пыль везде свинарник, в общем. Интересно, что бы она сказала, если бы увидела мою квартиру в обычный день, а не когда я перед её приездом драил её полдня…

Вчера сидим с женой в гостиной и болтаем о разных вещах. Постепенно зашла беседа о жизни и смерти. Говорю ей: "Не допусти ситуации, чтобы я был в положении "овоща", зависящим от электроприбора и капель, стекающих из бутылки. И если я окажусь в таком состоянии — отключи меня от этих приборов, которые поддерживают во мне жизнь". Вдруг она встает, выключает телевизор и выбрасывает в мусорный ящик мою бутылку с пивом. Гадина…

— Санек, чего ты все холостым ходишь? Женись. Женись давай! — А говорил, что простил и зла на меня не держишь.

Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы, просто так, без повода? Не помните? Может стоит задуматься?

Только подкаблучник будет спрашивать у девушки, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.