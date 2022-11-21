Укр

Я человек простой — вижу паука, собираю вещи и переезжаю: страшно смешные шутки об этих насекомых

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Coub.com Новость обновлена 21 ноября 2022, 10:55

Анекдоты и смешные истории о пауках, которые могут только поднять настроение

Посмейтесь вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про пауков и их боязнь подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день! "Вечная" тема про этих маленьких и пугающих, но также и полезных насекомых, никогда не теряют своей актуальности.

Облом — это когда просыпаешься от восхитительного щекотания по коже с мыслью о ласке мужа. А оказывается, что это по тебе паук ползет.

анекдот про паука

— Чего орешь?

— Там паук!

— И что?

— Он страшный!

— Можно подумать ты ему очень симпатична!

анекдот про пауков

Я попытался убить паука лаком для волос. Паук до сих пор жив, но вы бы видели его прическу!

шутка про арахнофобов

Письмо в техподдержку:

"У меня не включается компьютер. Я снял крышку, внутри какие-то микросхемы и мертвый паук. Нужно купить нового паука? Я просто не разбираюсь."

шутка про паука

Идея для стартапа: будильник, который после третьего нажатия на кнопку "отложить звонок" выпускает отряд голодных мохнатых пауков.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты