Я человек простой — вижу паука, собираю вещи и переезжаю: страшно смешные шутки об этих насекомых

Анекдоты и смешные истории о пауках, которые могут только поднять настроение

Посмейтесь вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про пауков и их боязнь подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день! "Вечная" тема про этих маленьких и пугающих, но также и полезных насекомых, никогда не теряют своей актуальности.

Облом — это когда просыпаешься от восхитительного щекотания по коже с мыслью о ласке мужа. А оказывается, что это по тебе паук ползет.

— Чего орешь? — Там паук! — И что? — Он страшный! — Можно подумать ты ему очень симпатична!

Я попытался убить паука лаком для волос. Паук до сих пор жив, но вы бы видели его прическу!

Письмо в техподдержку: "У меня не включается компьютер. Я снял крышку, внутри какие-то микросхемы и мертвый паук. Нужно купить нового паука? Я просто не разбираюсь."

Идея для стартапа: будильник, который после третьего нажатия на кнопку "отложить звонок" выпускает отряд голодных мохнатых пауков.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.