Я человек простой — вижу паука, собираю вещи и переезжаю: страшно смешные шутки об этих насекомых
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Посмейтесь вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про пауков и их боязнь подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день! "Вечная" тема про этих маленьких и пугающих, но также и полезных насекомых, никогда не теряют своей актуальности.
Облом — это когда просыпаешься от восхитительного щекотания по коже с мыслью о ласке мужа. А оказывается, что это по тебе паук ползет.
— Чего орешь?
— Там паук!
— И что?
— Он страшный!
— Можно подумать ты ему очень симпатична!
Я попытался убить паука лаком для волос. Паук до сих пор жив, но вы бы видели его прическу!
Письмо в техподдержку:
"У меня не включается компьютер. Я снял крышку, внутри какие-то микросхемы и мертвый паук. Нужно купить нового паука? Я просто не разбираюсь."
Идея для стартапа: будильник, который после третьего нажатия на кнопку "отложить звонок" выпускает отряд голодных мохнатых пауков.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах.