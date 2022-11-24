Я абсолютно не верю в приметы. И меня это, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не подводило: смешные шутки про суеверия

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, но есть и "вечные" темы. И сегодня мы хотим посмеяться с вами с различных примет и суеверных людей.

Читайте веселые шутки и смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот осенний и пасмурный день.

Чтобы делать людям добро, я с полными мусорными пакетами перехожу им дорогу.

Если на вашем носу вскочил прыщ, значит, в вас влюбился дерматолог.

Народная примета: если вам перебежала дорогу черная кошка, черная мышка, черная собака и черный человек, то возможно где-то рядом был пожар.

Я вообще-то в приметы не верю, но если сказали, что это к деньгам или на счастье, то кто я такой, чтобы не доверять проверенной веками народной мудрости.

Если черная кошка решила перебежать вам дорогу, у вас есть шанс доказать ей, что вы бегаете быстрее нее.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.