Любой плохой день можно легко исправить одним небольшим миллионом долларов: веселые шутки про деньги
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Чтобы ваше настроение не падало и выло веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.
Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о деньгах.
Только что посмотрела рекламу, в которой мужик сказал, что если хочешь зарабатывать больше денег — надень костюм. В связи с чем вопрос. Какой костюм вы бы надели, зайчика или снежинки?
— Любой каприз за ваши деньги!
— У меня только двести гривен…
— Тогда не капризничайте.
— Вы деньги держите в наличных или в банке?
— В памяти…
Если деньги мерить кучками, то у меня две ямки: за квартиру и за машину.
Интересно о чем мечтают люди у которых уже есть своя квартира и все в порядке с зубами.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках .