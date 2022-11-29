Любой плохой день можно легко исправить одним небольшим миллионом долларов: веселые шутки про деньги

Поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Чтобы ваше настроение не падало и выло веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о деньгах.

Только что посмотрела рекламу, в которой мужик сказал, что если хочешь зарабатывать больше денег — надень костюм. В связи с чем вопрос. Какой костюм вы бы надели, зайчика или снежинки?

— Любой каприз за ваши деньги! — У меня только двести гривен… — Тогда не капризничайте.

— Вы деньги держите в наличных или в банке? — В памяти…

Если деньги мерить кучками, то у меня две ямки: за квартиру и за машину.

Интересно о чем мечтают люди у которых уже есть своя квартира и все в порядке с зубами.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках .