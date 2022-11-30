Я — красивая, отзывчивая, интеллигентная, добрая, ласковая и заботливая, но не сегодня: позитивные шутки про милых дам

Посмейтесь вместе с нами в эту среду!

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев, поэтому мы не устаем шутить даже во время войны. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!

Дама рассказывает подруге: — Накрасила брови, ресницы, губы, ногти на руках и на ногах… Остановиться не могу! Пошла во двор и забор ещё покрасила.

Моя самая любимая фантазия — я и двое мужчин одновременно… А что? Один готовит, другой убирает, а я на троне при короне.

— Купила книгу "Яды и история их применения", просто почитать. Муж второй день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем со мной соглашается…

Вот смотрю на своего мужа и удивляюсь: нужную ему вещь в шкафу он найти не может, а вот поцарапанный чуть-чуть бампер где-то там внизу он из окна видит.

— Муж говорит, чтобы я бросила употреблять спиртное. — Придется бросить. — Да, но он такой забавный — буду по нему скучать…

Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.