В пятницу даже утро добрее: уморительные шутки про окончание рабочей недели

Анекдоты о пятнице для поднятия настроения!

"Ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота" — все мы знаем эту "примету" и очень завидуем тем, кто ее совсем не понимает. Однако это еще не повод грустить и расстраиваться. Лучше переведите все на шутку, а наши веселые анекдоты вам в этом помогут.

Чтобы поднять себе настроение в этот день, "Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов про пятницу. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Люблю ее, она супер, приходит всегда и ни разу меня не подвела, пьянящий вечер с ней прекрасен, это ураган страсти и огня, олицетворение счастья… Она – это моя любимая пятница!

– Что порекомендуете почитать в пятницу вечером? – Меню в хорошем баре.

Четверг даже лучше, чем воскресенье. Потому что в воскресенье "завтра понедельник", а в четверг — "завтра пятница".

— Во сколько ты домой вернёшься? — Пора уже запомнить, что я в пятницу возвращаюсь в субботу.

— Так мы пьём в пятницу или субботу? — Что это ещё за "или"?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.