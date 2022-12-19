Пропала собака, бультерьер. — Нашедшему… царство небесное: прикольные шутки до слез
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Понедельник — это еще не повод грустить и расстраиваться. Лучше переведите все на шутку, а наши веселые приколы про животных вам в этом помогут.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про собак. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Учительница биологии спрашивает:
- Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
- В августе!
Маша:
- В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
- Когда собака привязана!
— Сосед, у меня большое горе: сбежала моя собака!
— Позвольте, но когда от вас ушла жена, вас это ведь не волновало! Почему же теперь вы так переживаете?
— Но у моей жены не было медалей с международных выставок!
— Мама, купи мне собаку, а?
— А ты ухаживать за ней будешь?
— Так ты мне здоровую купи!
Полагаю, что многие бы схватились за сердце, если бы в сумерках в пустынном парке к ним подошёл растерянный мужчина с поводком и намордником в руках и спросил:
- Извините, вы здесь ротвейлера не видели?
Одну даму на улице укусила собака. Сконфуженная хозяйка объясняет:
— Обычно мой боксер очень мил, но у вас, наверное, такие же духи, как у моей свекрови.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.