Укр

Пропала собака, бультерьер. — Нашедшему… царство небесное: прикольные шутки до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
edieta.org Новость обновлена 19 декабря 2022, 09:41

Анекдоты для поднятия настроения!

Понедельник — это еще не повод грустить и расстраиваться. Лучше переведите все на шутку, а наши веселые приколы про животных вам в этом помогут.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про собак. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Учительница биологии спрашивает:

- Когда нужно собирать яблоки?

Петя:

- В августе!

Маша:

- В сентябре!

Вовочка, с видом знатока:

- Когда собака привязана!

анекдот про пса

— Сосед, у меня большое горе: сбежала моя собака!

— Позвольте, но когда от вас ушла жена, вас это ведь не волновало! Почему же теперь вы так переживаете?

— Но у моей жены не было медалей с международных выставок!

анекдот про комнатную собачку

— Мама, купи мне собаку, а?

— А ты ухаживать за ней будешь?

— Так ты мне здоровую купи!

анекдот о собаке

Полагаю, что многие бы схватились за сердце, если бы в сумерках в пустынном парке к ним подошёл растерянный мужчина с поводком и намордником в руках и спросил:

- Извините, вы здесь ротвейлера не видели?

анекдот о чихуахуа

Одну даму на улице укусила собака. Сконфуженная хозяйка объясняет:

— Обычно мой боксер очень мил, но у вас, наверное, такие же духи, как у моей свекрови.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты