Пропала собака, бультерьер. — Нашедшему… царство небесное: прикольные шутки до слез

Понедельник — это еще не повод грустить и расстраиваться. Лучше переведите все на шутку, а наши веселые приколы про животных вам в этом помогут.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про собак. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Учительница биологии спрашивает: - Когда нужно собирать яблоки? Петя: - В августе! Маша: - В сентябре! Вовочка, с видом знатока: - Когда собака привязана!

— Сосед, у меня большое горе: сбежала моя собака! — Позвольте, но когда от вас ушла жена, вас это ведь не волновало! Почему же теперь вы так переживаете? — Но у моей жены не было медалей с международных выставок!

— Мама, купи мне собаку, а? — А ты ухаживать за ней будешь? — Так ты мне здоровую купи!

Полагаю, что многие бы схватились за сердце, если бы в сумерках в пустынном парке к ним подошёл растерянный мужчина с поводком и намордником в руках и спросил: - Извините, вы здесь ротвейлера не видели?

Одну даму на улице укусила собака. Сконфуженная хозяйка объясняет: — Обычно мой боксер очень мил, но у вас, наверное, такие же духи, как у моей свекрови.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.