— Сфоткай меня, будто я "оливье" держу на ладошке: уморительные предновогодние анекдоты

Уморительные шутки на день, которые заставят вас смеяться до слез

В преддверии новогоднего праздника украинцам необходимо проникнуться атмосферой радости и ожидания чуда. В стране война, и чтобы поддерживать моральный дух, нужно быть стойкими и хоть изредка быть на волне позитива.

Чтобы вы зарядились позитивом в эту пятницу, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток про Новый год для поднятия настроения.

Народная примета гласит: сколько в Новый Год потратишь на праздничное застолье, столько у тебя весь следующий год будет уходить на еду.

Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дёргается в такт гирляндам.

Нужно заранее съездить в магазин и купить всё на Новый Год быстро и без очереди! — подумал весь город.

— Мам, а можно мне собаку на Новый год? — Нет, будешь есть салат оливье, как все!

А спонсор этого месяца "Какие планы на Новый год?" от создателей: "Когда замуж?" и "Когда детки будут?".

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.