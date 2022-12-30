— Сфоткай меня, будто я "оливье" держу на ладошке: уморительные предновогодние анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В преддверии новогоднего праздника украинцам необходимо проникнуться атмосферой радости и ожидания чуда. В стране война, и чтобы поддерживать моральный дух, нужно быть стойкими и хоть изредка быть на волне позитива.
Чтобы вы зарядились позитивом в эту пятницу, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток про Новый год для поднятия настроения.
Народная примета гласит: сколько в Новый Год потратишь на праздничное застолье, столько у тебя весь следующий год будет уходить на еду.
Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дёргается в такт гирляндам.
Нужно заранее съездить в магазин и купить всё на Новый Год быстро и без очереди! — подумал весь город.
— Мам, а можно мне собаку на Новый год?
— Нет, будешь есть салат оливье, как все!
А спонсор этого месяца "Какие планы на Новый год?" от создателей: "Когда замуж?" и "Когда детки будут?".
Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.