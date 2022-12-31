Хорошие новости - понедельников в этом году больше не будет: уморительные предновогодние шутки

На календаре 31 декабря, а это значит, что сегодня нас ждет бессонная ночь, ведь весь мир будет отмечать Новый год. И даже несмотря на то, что в нашей стране идет война, мы не должны падать духом, ведь именно этого хотят наши враги. Будьте на позитиве, улыбайтесь и верьте в светлое будущее, а мы вам в этом поможем.

"Телеграф" собрал веселую подборку уморительных шуток и анекдотов на тему новогодних праздников, чтобы в этот Новый 2023 год вы вошли с улыбкой и в хорошем настроении.

У кого еще нет новогоднего настроения — попробуйте съесть дождик с елки. Не знаю, как это работает, но моему коту помогает.

На этот Новый год загадал, как здорово было бы жить в доме на берегу теплого моря, наслаждаться тёплым бризом под пение чаек. Через дорогу от меня есть лужа размером 15 Х 20 м. И там поселилась чайка. И она орет с половины шестого утра. В общем, если закрыть глаза, то вполне себе можно представить, что я на море и вентилятор обдувает тело свежим бризом.

Нужно заранее съездить в магазин и купить всё на Новый Год быстро и без очереди! — подумал весь город.

Новый год — это когда можно найти на подоконнике за занавеской торт.

Каждые выпитые 0,33 л приближают Новый год на полчаса — создай свою машину времени!

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.