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До Нового года осталось… 300 грн…: забавные шутки, которые зарядят позитивом в новогоднюю ночь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
lux.fm Новость обновлена 31 декабря 2022, 20:02

Анекдоты, которые заставят ваше праздничное настроение проснуться

Украинский народ привык решать все сегодняшние проблемы тремя способами: сбором средств, громкими скандалами и приколами. В этот день мы отвечаем за последний вариант, а именно — поднимаем настроение с помощью веселых новогодних шуток.

"Телеграф" собрал новую веселую подборку анекдотов, чтобы в этот Новый 2023 год наши читатели вошли с улыбкой и в хорошем настроении!

Хозяйкам на заметку: не знаете, что приготовить на Новый год, чтобы всех удивить? Сварите гороховый суп!

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Впервые Новый год вместе с нами будут встречать комары, мухи, колорадские жуки и вернувшиеся с юга птицы…

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Взрослая жизнь — это когда на Новый год ищешь не дом, а желание праздновать и деньги.

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Новый год – это праздник не только людей, но и унитазов. Вместо надоевших задниц они увидят много новых лиц…

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Не люблю заканчивать год в плохих отношениях с кем-то. Поэтому у вас осталось несколько часов, чтобы передо мной извиниться.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще одну подборку анекдотов о Новом году.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #Анекдоты