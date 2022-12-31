До Нового года осталось… 300 грн…: забавные шутки, которые зарядят позитивом в новогоднюю ночь

Украинский народ привык решать все сегодняшние проблемы тремя способами: сбором средств, громкими скандалами и приколами. В этот день мы отвечаем за последний вариант, а именно — поднимаем настроение с помощью веселых новогодних шуток.

"Телеграф" собрал новую веселую подборку анекдотов, чтобы в этот Новый 2023 год наши читатели вошли с улыбкой и в хорошем настроении!

Хозяйкам на заметку: не знаете, что приготовить на Новый год, чтобы всех удивить? Сварите гороховый суп!

Впервые Новый год вместе с нами будут встречать комары, мухи, колорадские жуки и вернувшиеся с юга птицы…

Взрослая жизнь — это когда на Новый год ищешь не дом, а желание праздновать и деньги.

Новый год – это праздник не только людей, но и унитазов. Вместо надоевших задниц они увидят много новых лиц…

Не люблю заканчивать год в плохих отношениях с кем-то. Поэтому у вас осталось несколько часов, чтобы передо мной извиниться.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще одну подборку анекдотов о Новом году.