Праздник Нового года — это ужин, заканчивающийся завтраком…: лучшие шутки в этот день

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с наступившим Новым 2023-м годом!

Чтобы первое января в военное время началось более позитивно, мы собрали для вас смешные новогодние анекдоты и шутки, которые обязательно улыбнут в этот день.

Фотографии, сделанные перед новогодним застольем, получаются красивые, а после него — интересные.

Телефонный опрос, проведенный утром 1 января, дал следующие результаты: 2% опрошенных ответили "Да", 3% — "Алло"; остальные 95% затруднились ответить.

ЧП в школе: на праздновании Нового Года мальчика в костюме огурца укусил физрук.

Если во время новогодней ночи вы оказались под столом, пом­ните: вы по-прежнему являетесь соучастником праздничного банкета.

Итак! Новый год уже настал! Теперь все мужчины без зазрения совести могут нанести маску для лица — салат оливье!

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.