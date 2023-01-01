Самая страшная угроза утром 1 января: — Щас сфотографирую!: свежие анекдоты
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Наступило время, когда нужно снова звать гостей к столу и доедать оставшиеся "оливье" с котлетками. А чтобы праздничное настроение не улетучилось, "Телеграф" подготовил для вас новые новогодние анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.
Подборка смешных шуток для поднятия настроения про 1 января. Наслаждайтесь!
- Всё, 1 января иду в спортзал!
- Он 1 января не работает.
- Безобразие, и в этом году тоже не работал. Так я никогда не начну заниматься спортом!
Очень плохо — встречать Новый год в гостях! Но понимаешь это только вечером 1 января, дома, когда совершенно нечего поесть…
1 января – "День независимости опорно-двигательной системы". Покровителем праздника издревле считается Цитрамон.
1 января. В квартире раздаётся телефонный звонок. Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, хватает трубку и орёт в неё:
— Какой придурок звонит в семнадцать часов утра?!
- Судя по походке людей утром 1 января, убеждаешься, что Земля вертится.
- И даже слишком…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.