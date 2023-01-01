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Самая страшная угроза утром 1 января: — Щас сфотографирую!: свежие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
resheto.net

Надеемся, что ваше 1 января отличается от этих анекдотов

Наступило время, когда нужно снова звать гостей к столу и доедать оставшиеся "оливье" с котлетками. А чтобы праздничное настроение не улетучилось, "Телеграф" подготовил для вас новые новогодние анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.

Подборка смешных шуток для поднятия настроения про 1 января. Наслаждайтесь!

- Всё, 1 января иду в спортзал!

- Он 1 января не работает.

- Безобразие, и в этом году тоже не работал. Так я никогда не начну заниматься спортом!

анекдот про новый год

Очень плохо — встречать Новый год в гостях! Но понимаешь это только вечером 1 января, дома, когда совершенно нечего поесть…

анекдот про 1 января

1 января – "День независимости опорно-двигательной системы". Покровителем праздника издревле считается Цитрамон.

анекдот про похмелье

1 января. В квартире раздаётся телефонный звонок. Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, хватает трубку и орёт в неё:

— Какой придурок звонит в семнадцать часов утра?!

шутка про первое января

- Судя по походке людей утром 1 января, убеждаешься, что Земля вертится.

- И даже слишком…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты