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Почти весь негатив жизни из-за денег - то их мало, а то совсем мало: шутки про сбережения, которые вас повеселят

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Почти весь негатив жизни из-за денег - то их мало, а то совсем мало: шутки про сбережения, которые вас повеселят Новость обновлена 04 января 2023, 11:21

Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь.

"Юмористический фронт" также нужно активно поддерживать, ведь от него во многом мере зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, которые не всегда приятные, нужно подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы мы в очередной раз не забывали о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Вашему вниманию — уморительные шутки про деньги.

Я не понимаю людей, которые говорят: "Я не могу себе позволить"… Я себе могу позволить всё. Купить не могу, а позволить могу.

Анекдоты про деньги

Лично я достигла такого уровня дохода, что могу себе позволить не работать.

Правда, только по воскресеньям.

Анекдоты про долги

— Я не успокоюсь, пока не начну грести деньги лопатой.

— А что ты для этого делаешь?

— Просто не успокаиваюсь.

Анекдоты про ипотеку

Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.

Анекдот про деньги

Ипотека мне ни к чему. Я выбираю свободу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Веселье #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты