Почти весь негатив жизни из-за денег - то их мало, а то совсем мало: шутки про сбережения, которые вас повеселят

"Юмористический фронт" также нужно активно поддерживать, ведь от него во многом мере зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, которые не всегда приятные, нужно подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы мы в очередной раз не забывали о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Вашему вниманию — уморительные шутки про деньги.

Я не понимаю людей, которые говорят: "Я не могу себе позволить"… Я себе могу позволить всё. Купить не могу, а позволить могу.

Лично я достигла такого уровня дохода, что могу себе позволить не работать. Правда, только по воскресеньям.

— Я не успокоюсь, пока не начну грести деньги лопатой. — А что ты для этого делаешь? — Просто не успокаиваюсь.

Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.

Ипотека мне ни к чему. Я выбираю свободу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.