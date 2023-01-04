Почти весь негатив жизни из-за денег - то их мало, а то совсем мало: шутки про сбережения, которые вас повеселят
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"Юмористический фронт" также нужно активно поддерживать, ведь от него во многом мере зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, которые не всегда приятные, нужно подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы мы в очередной раз не забывали о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Вашему вниманию — уморительные шутки про деньги.
Я не понимаю людей, которые говорят: "Я не могу себе позволить"… Я себе могу позволить всё. Купить не могу, а позволить могу.
Лично я достигла такого уровня дохода, что могу себе позволить не работать.
Правда, только по воскресеньям.
— Я не успокоюсь, пока не начну грести деньги лопатой.
— А что ты для этого делаешь?
— Просто не успокаиваюсь.
Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.
Ипотека мне ни к чему. Я выбираю свободу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.