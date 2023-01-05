Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь! Анекдоты, дарующие позитивные эмоции

Празднование Нового года не оставило нам выбора — все же некоторым пришлось поправиться на пару килограмм и теперь всех мучает совесть (и тяжесть в желудке). Но не стоит сильно расстраиваться из-за этого, время до лета еще есть, а чтобы отвлечься, "Телеграф" рекомендует улыбнуться шуткам о еде и диетах.

Свежая порция анекдотов от нас подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

— Сижу на лечебном голодании. Тело такое легкое! Голова такая чистая! А как прекрасно думается! Но думается только об одном. — И о чем же? — О еде…

Жена решила сесть на строгую гречневую диету. Наварила каши на воде, без соли, приправ, масла и мяса. Раскладывает по тарелкам и говорит мужу: — Сегодня на ужин гречка. — С чем? — С чем тебя и поздравляю.

Потушили кролика в сметане. Жена выбирает себе порцию и долго перебирает куски в жаровне. Интересуюсь: — Ты что там ищешь? Отвечает: — Ищу крылышко.

Откуда у сегодняшних 30-летних людей, которые в детстве ели сухарики "Три корочки" со вкусом томата и радия 226, взялась непереносимость глютена?

Ситуация в балетной школе. – После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет? – Шесть. – Всё, не ешь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.