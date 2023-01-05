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Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь! Анекдоты, дарующие позитивные эмоции

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь! Анекдоты, дарующие позитивные эмоции Новость обновлена 05 января 2023, 09:20

Эти шутки поднимут настроение вмиг

Празднование Нового года не оставило нам выбора — все же некоторым пришлось поправиться на пару килограмм и теперь всех мучает совесть (и тяжесть в желудке). Но не стоит сильно расстраиваться из-за этого, время до лета еще есть, а чтобы отвлечься, "Телеграф" рекомендует улыбнуться шуткам о еде и диетах.

Свежая порция анекдотов от нас подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

— Сижу на лечебном голодании. Тело такое легкое! Голова такая чистая! А как прекрасно думается! Но думается только об одном.

— И о чем же?

— О еде…

анекдот про еду

Жена решила сесть на строгую гречневую диету. Наварила каши на воде, без соли, приправ, масла и мяса. Раскладывает по тарелкам и говорит мужу:

— Сегодня на ужин гречка.

— С чем?

— С чем тебя и поздравляю.

анекдот про выпечку

Потушили кролика в сметане. Жена выбирает себе порцию и долго перебирает куски в жаровне. Интересуюсь:

— Ты что там ищешь?

Отвечает:

— Ищу крылышко.

анекдот про алкоголь

Откуда у сегодняшних 30-летних людей, которые в детстве ели сухарики "Три корочки" со вкусом томата и радия 226, взялась непереносимость глютена?

анекдот про диету

Ситуация в балетной школе.

– После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет?

– Шесть.

– Всё, не ешь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.

Теги:
#Диета #Еда #Шутки #Юмор #Анекдоты