Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь! Анекдоты, дарующие позитивные эмоции
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Празднование Нового года не оставило нам выбора — все же некоторым пришлось поправиться на пару килограмм и теперь всех мучает совесть (и тяжесть в желудке). Но не стоит сильно расстраиваться из-за этого, время до лета еще есть, а чтобы отвлечься, "Телеграф" рекомендует улыбнуться шуткам о еде и диетах.
Свежая порция анекдотов от нас подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!
— Сижу на лечебном голодании. Тело такое легкое! Голова такая чистая! А как прекрасно думается! Но думается только об одном.
— И о чем же?
— О еде…
Жена решила сесть на строгую гречневую диету. Наварила каши на воде, без соли, приправ, масла и мяса. Раскладывает по тарелкам и говорит мужу:
— Сегодня на ужин гречка.
— С чем?
— С чем тебя и поздравляю.
Потушили кролика в сметане. Жена выбирает себе порцию и долго перебирает куски в жаровне. Интересуюсь:
— Ты что там ищешь?
Отвечает:
— Ищу крылышко.
Откуда у сегодняшних 30-летних людей, которые в детстве ели сухарики "Три корочки" со вкусом томата и радия 226, взялась непереносимость глютена?
Ситуация в балетной школе.
– После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет?
– Шесть.
– Всё, не ешь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.