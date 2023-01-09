Народная примета: не спорь с начальником — денег не будет! Лучшие анекдоты

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день

Мы, украинцы, такой народ, который даже во время плохих времен в стране найдет повод посмеяться от души! Своим чувством юмора мы стараемся ободрять себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты о российских оккупантах, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам о деньгах – то, чего нам всегда не хватает. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Доброе утро!… Вам очень повезло! Вчера в Америке скончался миллиардер. Случайным образом вы были избраны единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обладатель 80 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, и все это – ВАМ!.. Нужно только купить у нас фен и утюг!

После ограбления банка в главном сейфе не хватало 2 миллионов. Директор говорит репортерам: – Напишите, что из банка украли 3 миллиона. Этот подонок хотя бы дома будет иметь страшный скандал!

- Что нужно говорить, когда получаешь зарплату? - Привет, моя маленькая!

– В чем секрет вашего долголетия? – Нет денег на похороны.

- У вас в декларации указаны доходы на $6 млн, а вы за год потратили $8 млн. Как так получилось? - Как получилось, как получилось… Просто не могу свести концы с концами!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.