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Народная примета: не спорь с начальником — денег не будет! Лучшие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Народная примета: не спорь с начальником — денег не будет! Лучшие анекдоты

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день

Мы, украинцы, такой народ, который даже во время плохих времен в стране найдет повод посмеяться от души! Своим чувством юмора мы стараемся ободрять себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты о российских оккупантах, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам о деньгах – то, чего нам всегда не хватает. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Доброе утро!… Вам очень повезло! Вчера в Америке скончался миллиардер. Случайным образом вы были избраны единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обладатель 80 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, и все это – ВАМ!.. Нужно только купить у нас фен и утюг!

анекдот про деньги

После ограбления банка в главном сейфе не хватало 2 миллионов. Директор говорит репортерам:

– Напишите, что из банка украли 3 миллиона. Этот подонок хотя бы дома будет иметь страшный скандал!

анекдот про ограбление

- Что нужно говорить, когда получаешь зарплату?

- Привет, моя маленькая!

анекдот про сдачу

– В чем секрет вашего долголетия?

– Нет денег на похороны.

анекдот про финансы

- У вас в декларации указаны доходы на $6 млн, а вы за год потратили $8 млн. Как так получилось?

- Как получилось, как получилось… Просто не могу свести концы с концами!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.

Теги:
#Деньги #Шутки #Юмор #Анекдоты