Мой муж всегда в тренде – трендит с утра до вечера: юморные анекдоты о второй половинке

Настроение будет веселым, если поднять его благодаря веселым шуткам! Сегодня "Телеграф" вам в этом поможет, будем шутить о простых жизненных мелочах, которые окружают нас всюду.

В этот четверг мы подготовили свежую подборку анекдотов о муже и его семейных приключениях с женой.

Муж обозвал жену курицей. Она не обиделась, а снесла ему два яйца… Битой…

- А когда мужчины быстрее бегают: когда бегут за бутылкой или когда бегут за женщиной? - Когда бегут с бутылкой от женщины!!!

Муж злостно к жене: - Отправить меня на родительское собрание, и не сказать, в каком классе учится наш сын, это только ты так можешь…

Чтобы жена не транжирила деньги, муж купил ей книгу "Как экономить". Теперь он не курит, не пьет и ходит на работу пешком.

Слушая сказку мужчины о том, как он пил всю ночь с Иваном, женщина молчала как рыба. Иван в шкафу тоже молчал.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.