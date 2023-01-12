Укр

Мой муж всегда в тренде – трендит с утра до вечера: юморные анекдоты о второй половинке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gk-press.if.ua Новость обновлена 12 января 2023, 10:41

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте настроение

Настроение будет веселым, если поднять его благодаря веселым шуткам! Сегодня "Телеграф" вам в этом поможет, будем шутить о простых жизненных мелочах, которые окружают нас всюду.

В этот четверг мы подготовили свежую подборку анекдотов о муже и его семейных приключениях с женой.

Муж обозвал жену курицей. Она не обиделась, а снесла ему два яйца… Битой…

анекдот про мужа и охоту

- А когда мужчины быстрее бегают: когда бегут за бутылкой или когда бегут за женщиной?

- Когда бегут с бутылкой от женщины!!!

анекдот про мужа и ребенка

Муж злостно к жене:

- Отправить меня на родительское собрание, и не сказать, в каком классе учится наш сын, это только ты так можешь…

анекдот про мужа и храп

Чтобы жена не транжирила деньги, муж купил ей книгу "Как экономить". Теперь он не курит, не пьет и ходит на работу пешком.

анекдот про любовника

Слушая сказку мужчины о том, как он пил всю ночь с Иваном, женщина молчала как рыба. Иван в шкафу тоже молчал.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты