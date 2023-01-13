Пятница 13-го — классный день. Если что плохое случится, есть на что свалить: лучшие шутки
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Мистическая пятница, 13-е для кого-то значит дурное предзнаменование, для кого-то – обычный день, а для кого-то – повод для шуток.
"Телеграф" собрал самые лучшие анекдоты про эту пятницу – больше смешные, чем жуткие.
В пятницу 13 черти предложили ангелам сыграть в футбол.
— Мы согласны, — ответили ангелы. — Тем более, что самые лучшие игроки находятся у нас…
— Возможно, — не стали спорить черти, — зато все судьи наши...
В минуту нежности жена спрашивает мужа:
— Коленька, ты же помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?
— До смерти не забуду. Это случилось в пятницу тринадцатого. Когда я шел в гости, дорогу мне перебежала черная кошка. У дверей я споткнулся на левую ногу, а за столом нас оказалось тринадцать человек. И там я познакомился с тобой!
- Что такое пятница 13-е?
- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются и устраивают шабаш.
- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта.
Отмечал пятницу, 13-е, взял пару бутылок пива. Решил в шутку Сатану вызвать. Загуглил, на полу солью начертил пентаграмму, начал читать заклинание. На второй строчке звонок в дверь. Открываю — бывшая. Не зря расстались…
— Мама, а почему у меня никогда не выпадает день рождения на пятницу 13?!
— Да потому, что ты родился 25 июля, сынок!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.