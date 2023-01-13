Укр

Пятница 13-го — классный день. Если что плохое случится, есть на что свалить: лучшие шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Телеграф Новость обновлена 13 января 2023, 09:50

Не стоит бояться, нужно смеяться!

Мистическая пятница, 13-е для кого-то значит дурное предзнаменование, для кого-то – обычный день, а для кого-то – повод для шуток.

"Телеграф" собрал самые лучшие анекдоты про эту пятницу – больше смешные, чем жуткие.

В пятницу 13 черти предложили ангелам сыграть в футбол.

— Мы согласны, — ответили ангелы. — Тем более, что самые лучшие игроки находятся у нас…

— Возможно, — не стали спорить черти, — зато все судьи наши...

анекдот про пятницу 13

В минуту нежности жена спрашивает мужа:

— Коленька, ты же помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?

— До смерти не забуду. Это случилось в пятницу тринадцатого. Когда я шел в гости, дорогу мне перебежала черная кошка. У дверей я споткнулся на левую ногу, а за столом нас оказалось тринадцать человек. И там я познакомился с тобой!

анекдот про рыбалку

- Что такое пятница 13-е?

- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются и устраивают шабаш.

- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта.

анекдот про понедельник

Отмечал пятницу, 13-е, взял пару бутылок пива. Решил в шутку Сатану вызвать. Загуглил, на полу солью начертил пентаграмму, начал читать заклинание. На второй строчке звонок в дверь. Открываю — бывшая. Не зря расстались…

шутка про пятницу 13

— Мама, а почему у меня никогда не выпадает день рождения на пятницу 13?!

— Да потому, что ты родился 25 июля, сынок!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты