Кум, как называется тот, кто прошел воду, огонь и медные трубы? — Самогон! Смешные шутки, которые улыбнут

Веселые анекдоты о кумовьях, которые не оставят и следа от печали

В эту субботу, 21 января, в народе отмечают праздник — Кумов день. В этот день наши предки собирались дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали басни.

По случаю праздника "Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов и шуток о кумовьях, которые развеселят в этот день всех без исключения украинцев.

- Должен извиниться перед вами, кум: я узнал, что моя курица повредила ваши цветы… - Не стоит извиняться – моя собака загрызла вашу курицу… - Ну тогда в таком случае все прекрасно: ваша собака попала под мой автомобиль!

- Кум? - Слушаю! - А чтобы вы делали, если бы на вашу жену напал тигр? - Да ничего бы не делал… - Да как? Кум?! - А я что виноват? Сам напал – сам пусть и обороняется!

– Кум, а чего ваша свинья на трех ногах бегает? – А что я дурак, через одну тарелку холодца всю свинью резать?

Встречаются два кума: - Вам, кум, кальция в организме не хватает. - А с чего вы это взяли? - Да я с вашей женой уже второй год сплю, а у вас еще рога не выросли.

- Кум, Светка двойню родила! - Да иди ты?!! - Иди ты, я своего уже забрал!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о любимом.