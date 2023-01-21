Укр

Кум, как называется тот, кто прошел воду, огонь и медные трубы? — Самогон! Смешные шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
facebook.com/prokumiv Новость обновлена 21 января 2023, 11:55

Веселые анекдоты о кумовьях, которые не оставят и следа от печали

В эту субботу, 21 января, в народе отмечают праздник — Кумов день. В этот день наши предки собирались дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали басни.

По случаю праздника "Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов и шуток о кумовьях, которые развеселят в этот день всех без исключения украинцев.

- Должен извиниться перед вами, кум: я узнал, что моя курица повредила ваши цветы…

- Не стоит извиняться – моя собака загрызла вашу курицу…

- Ну тогда в таком случае все прекрасно: ваша собака попала под мой автомобиль!

анекдот про кума

- Кум?

- Слушаю!

- А чтобы вы делали, если бы на вашу жену напал тигр?

- Да ничего бы не делал…

- Да как? Кум?!

- А я что виноват? Сам напал – сам пусть и обороняется!

анекдот про кума

– Кум, а чего ваша свинья на трех ногах бегает?

– А что я дурак, через одну тарелку холодца всю свинью резать?

анекдот про кума

Встречаются два кума:

- Вам, кум, кальция в организме не хватает.

- А с чего вы это взяли?

- Да я с вашей женой уже второй год сплю, а у вас еще рога не выросли.

анекдот про кума

- Кум, Светка двойню родила!

- Да иди ты?!!

- Иди ты, я своего уже забрал!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о любимом.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты