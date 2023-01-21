Кум, как называется тот, кто прошел воду, огонь и медные трубы? — Самогон! Смешные шутки, которые улыбнут
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В эту субботу, 21 января, в народе отмечают праздник — Кумов день. В этот день наши предки собирались дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали басни.
По случаю праздника "Телеграф" сделал подборку веселых анекдотов и шуток о кумовьях, которые развеселят в этот день всех без исключения украинцев.
- Должен извиниться перед вами, кум: я узнал, что моя курица повредила ваши цветы…
- Не стоит извиняться – моя собака загрызла вашу курицу…
- Ну тогда в таком случае все прекрасно: ваша собака попала под мой автомобиль!
- Кум?
- Слушаю!
- А чтобы вы делали, если бы на вашу жену напал тигр?
- Да ничего бы не делал…
- Да как? Кум?!
- А я что виноват? Сам напал – сам пусть и обороняется!
– Кум, а чего ваша свинья на трех ногах бегает?
– А что я дурак, через одну тарелку холодца всю свинью резать?
Встречаются два кума:
- Вам, кум, кальция в организме не хватает.
- А с чего вы это взяли?
- Да я с вашей женой уже второй год сплю, а у вас еще рога не выросли.
- Кум, Светка двойню родила!
- Да иди ты?!!
- Иди ты, я своего уже забрал!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о любимом.