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Господи, как же сложно, когда любишь деньги, но не любишь работать: веселые шутки про трудовые будни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Господи, как же сложно, когда любишь деньги, но не любишь работать: веселые шутки про трудовые будни Новость обновлена 30 января 2023, 09:10

Пусть ваш день будет наполнен позитивом!

Понедельник — чудесный день, когда все с радостью бегут на любимую работу. Это не о вас? Тогда сегодняшняя подборка анекдотов о трудовых буднях — создана для вас, а возможно и о вас. "Телеграф" собрал для своих читателей самые смешные шутки про работу, которые обязательно поднимут вам настроение (даже в понедельник).

Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал, пошел на работку.

Анекдоты про трудовую дисциплину

Наконец-то у меня нормальная работа с приличной зарплатой. И я могу спокойно позволить себе здоровый телевизор или плейстейшн. Которые будут пылиться в углу, потому что я работаю 20 часов в сутки.

Анекдоты про работу

— Угадай, что у меня есть?

— Недосып и желание уволиться?

— Не подглядывай…

Анекдоты про поиск работы

У входа в метро парень раздает листовки, на которых предлагают работу по раздаче листовок у метро. Это либо новая секта либо его не отпускают из рабства пока он не найдет раба на замену.

Анекдоты про выходной

У нас с работой плохие отношения. Работа меня не любит, а мне такое отношение не по душе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождения.

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