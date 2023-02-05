Внимание, пропал пес без одной ноги! Особые приметы: когда ходит по-маленькому — падает: анекдоты
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Пока ВСУ самоотверженно защищают Украину от оккупантов, украинцы держат юмористический фронт. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.
Сегодня "Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про собак — наших лучших четырехлапых друзей! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в это воскресенье!
Собака на дачном участке копает землю… лопатой! Соседский барбос смотрит на нее с удивлением. Собака разворачивается и грустно говорит:
— А все началось с того, что я, дура, научилась приносить тапочки…
Друг – другу:
- Несколько раз чуть не спалился. Жену хотел назвать именем любовницы. Пришлось кошку завести, Машенькой назвал. Теперь с этим все хорошо.
- А почему такой мрачный?
- Но неделю назад женщина купила собаку… Ашотом назвала… Вот сижу, думаю…
Две собаки, овчарка и такса, гуляют по глубокому снегу. Овчарка:
– Я себе все ноги отморозил.
– Мне бы твои проблемы…
- У меня ужасно трусливый пес! Когда стучат в дверь, он вместо того, чтобы лаять, лезет под кровать!
- Ну пусть лезет.
- Так мы там вдвоем не помещаемся!
Объявление:
Пропал ценный пес. Вознаграждение. Особые приметы: лает только на тещу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деде.