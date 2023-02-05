Внимание, пропал пес без одной ноги! Особые приметы: когда ходит по-маленькому — падает: анекдоты

Прикольные шутки о четырехлапых друзьях для хорошего настроения на весь день

Пока ВСУ самоотверженно защищают Украину от оккупантов, украинцы держат юмористический фронт. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про собак — наших лучших четырехлапых друзей! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в это воскресенье!

Собака на дачном участке копает землю… лопатой! Соседский барбос смотрит на нее с удивлением. Собака разворачивается и грустно говорит: — А все началось с того, что я, дура, научилась приносить тапочки…

Друг – другу: - Несколько раз чуть не спалился. Жену хотел назвать именем любовницы. Пришлось кошку завести, Машенькой назвал. Теперь с этим все хорошо. - А почему такой мрачный? - Но неделю назад женщина купила собаку… Ашотом назвала… Вот сижу, думаю…

Две собаки, овчарка и такса, гуляют по глубокому снегу. Овчарка: – Я себе все ноги отморозил. – Мне бы твои проблемы…

- У меня ужасно трусливый пес! Когда стучат в дверь, он вместо того, чтобы лаять, лезет под кровать! - Ну пусть лезет. - Так мы там вдвоем не помещаемся!

Объявление: Пропал ценный пес. Вознаграждение. Особые приметы: лает только на тещу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деде.