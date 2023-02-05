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Внимание, пропал пес без одной ноги! Особые приметы: когда ходит по-маленькому — падает: анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
politeka.net

Прикольные шутки о четырехлапых друзьях для хорошего настроения на весь день

Пока ВСУ самоотверженно защищают Украину от оккупантов, украинцы держат юмористический фронт. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и почитать анекдоты на "вечные" темы.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про собак — наших лучших четырехлапых друзей! Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения в это воскресенье!

Собака на дачном участке копает землю… лопатой! Соседский барбос смотрит на нее с удивлением. Собака разворачивается и грустно говорит:

— А все началось с того, что я, дура, научилась приносить тапочки…

анекдот про собаку

Друг – другу:

- Несколько раз чуть не спалился. Жену хотел назвать именем любовницы. Пришлось кошку завести, Машенькой назвал. Теперь с этим все хорошо.

- А почему такой мрачный?

- Но неделю назад женщина купила собаку… Ашотом назвала… Вот сижу, думаю…

шутка про собаку

Две собаки, овчарка и такса, гуляют по глубокому снегу. Овчарка:

– Я себе все ноги отморозил.

– Мне бы твои проблемы…

анекдот о псе

- У меня ужасно трусливый пес! Когда стучат в дверь, он вместо того, чтобы лаять, лезет под кровать!

- Ну пусть лезет.

- Так мы там вдвоем не помещаемся!

анекдот про собачий корм

Объявление:

Пропал ценный пес. Вознаграждение. Особые приметы: лает только на тещу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деде.

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