На 14 февраля вырежу сердечко из колбасы и подарю любимому коту: самые лучшие анекдоты про День влюбленных

Публикуем короткие и смешные до слез шутки про День святого Валентина

День Святого Валентина — самый романтичный праздник года, когда влюбленные поздравляют друг друга и дарят "валентинки". Но это также праздник, который является источником многих приколов и анекдотов.

14 февраля "Телеграф" собрал для своих лучших читателей уморительные анекдоты, с которых вы можете посмеяться сами, а также поделиться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Мужчина хвалится своему другу: — Мне жена на День святого Валентина подарила трусы, вышитые сердечками и с надписью "Лучшему любовнику на свете"! — И с кем она тебя сравнивает?

— Дорогая, с 13 февраля по 9 марта меня будут искать враги. Прости, мы не сможем увидеться.

Один парень забыл купить подарок на 14 февраля своей девушке. Бывшей.

Судя по количеству валентинок со школьных лет, пик моей личной жизни был в 6 классе.

Девушки, если вам станет скучно в день святого Валентина, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: "Кто, черт возьми, это такая?!"

Не забудьте поздравить с Днем святого Валентина свою вторую половинку. Также ранее "Телеграф" публиковал смешные анекдоты о любимых — читаем и смеемся!