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Окей, гугл, что делать, если вызвал скорую и приехали твои бывшие одногруппники? Свежие смешные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 21 февраля 2023, 10:03

Эти анекдоты подарят отличное настроение на целый день

Чтобы ваше настроение в этот вторник не падало, и сами наши читатели были на позитиве, "Телеграф" решил поднять его не только с помощью анекдотов о россиянах. 21 февраля отмечается День фельдшера, поэтому сегодня предлагаем улыбнутся шуткам про скорую помощь.

Фельдшеры оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни, и даже эта профессия может "рассказать" немало забавных случаев. В честь праздника "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов про медиков и пациентов.

Привозят в больницу пострадавшего с обожженными ушами и спрашивают:

— Что же с вами произошло?

— Да гладил я штаны, а в это время зазвонил телефон, и я перепутал утюг с трубкой!

— Понятно, а второе ухо?

— Так надо было "Скорую помощь" вызвать!

анекдот про скорую

Звонок в отделение неотложной помощи:

— Помогите! Мой сын наелся муравьев!

— Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока.

— Да? А я ему отравы для муравьев дала.

— Выезжаем!

анекдот про диагноз

— Алло! Скорая! Приезжайте быстрее: у нас тут мужчину катком переехало. Адрес? Улица Шевченко 36, 37,38…

анекдот про скорую помощь

Голливуд. Премьерный показ "Скорой помощи". В середине сеанса раздается истошный крик:

— Доктора! Есть в зале доктор?

Вспыхивает свет. Встает человек и говорит:

— Я — профессор медицины, что случилось?

— Согласитесь, коллега, полная фигня!

анекдот про фельдшеров

Реаниматологи — это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про шоколад.

Теги:
#Скорая помощь #Медицина #Шутки #Юмор #Анекдоты