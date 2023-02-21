Окей, гугл, что делать, если вызвал скорую и приехали твои бывшие одногруппники? Свежие смешные шутки

Эти анекдоты подарят отличное настроение на целый день

Чтобы ваше настроение в этот вторник не падало, и сами наши читатели были на позитиве, "Телеграф" решил поднять его не только с помощью анекдотов о россиянах. 21 февраля отмечается День фельдшера, поэтому сегодня предлагаем улыбнутся шуткам про скорую помощь.

Фельдшеры оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни, и даже эта профессия может "рассказать" немало забавных случаев. В честь праздника "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов про медиков и пациентов.

Привозят в больницу пострадавшего с обожженными ушами и спрашивают: — Что же с вами произошло? — Да гладил я штаны, а в это время зазвонил телефон, и я перепутал утюг с трубкой! — Понятно, а второе ухо? — Так надо было "Скорую помощь" вызвать!

Звонок в отделение неотложной помощи: — Помогите! Мой сын наелся муравьев! — Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока. — Да? А я ему отравы для муравьев дала. — Выезжаем!

— Алло! Скорая! Приезжайте быстрее: у нас тут мужчину катком переехало. Адрес? Улица Шевченко 36, 37,38…

Голливуд. Премьерный показ "Скорой помощи". В середине сеанса раздается истошный крик: — Доктора! Есть в зале доктор? Вспыхивает свет. Встает человек и говорит: — Я — профессор медицины, что случилось? — Согласитесь, коллега, полная фигня!

Реаниматологи — это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про шоколад.