Окей, гугл, что делать, если вызвал скорую и приехали твои бывшие одногруппники? Свежие смешные шутки
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Чтобы ваше настроение в этот вторник не падало, и сами наши читатели были на позитиве, "Телеграф" решил поднять его не только с помощью анекдотов о россиянах. 21 февраля отмечается День фельдшера, поэтому сегодня предлагаем улыбнутся шуткам про скорую помощь.
Фельдшеры оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни, и даже эта профессия может "рассказать" немало забавных случаев. В честь праздника "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов про медиков и пациентов.
Привозят в больницу пострадавшего с обожженными ушами и спрашивают:
— Что же с вами произошло?
— Да гладил я штаны, а в это время зазвонил телефон, и я перепутал утюг с трубкой!
— Понятно, а второе ухо?
— Так надо было "Скорую помощь" вызвать!
Звонок в отделение неотложной помощи:
— Помогите! Мой сын наелся муравьев!
— Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока.
— Да? А я ему отравы для муравьев дала.
— Выезжаем!
— Алло! Скорая! Приезжайте быстрее: у нас тут мужчину катком переехало. Адрес? Улица Шевченко 36, 37,38…
Голливуд. Премьерный показ "Скорой помощи". В середине сеанса раздается истошный крик:
— Доктора! Есть в зале доктор?
Вспыхивает свет. Встает человек и говорит:
— Я — профессор медицины, что случилось?
— Согласитесь, коллега, полная фигня!
Реаниматологи — это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про шоколад.