Культурист-пенсионер ходит в кресло-качалку: веселые шутки про старичков

Бабули и дедули встречаются разные: одни веселые и жизнерадостные, занимаются спортом и живут активной жизнь, другие — любят поспорить, поскандалить и часто ругаются в очередях или даже просто на улице. Однако у всех них 100% одна миссия — насолить пенсионному фонду, только кто-то мотает им нервы, а кто-то — как только может продлевает себе жизнь, видимо чтобы дольше получать пенсию.

"Телеграф" собрал уморительную подборку шуток про пенсионеров, которая подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

После ожесточённой драки в пенсионном фонде, вход со скандинавскими палками строго запрещен.

Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведёт до истерики любую организацию письменно или по телефону!

Компьютерная игра для пенсионеров: Counter-Strike в поликлинике. Те кто в очереди, против тех, кто просто спросить!

Для коронавируса — 60 лет ты старый и в группе риска, а для пенсии — молодой и в отличной форме.

Из разговора пенсионеров: — Я уже перестал рассчитываться наличными. — Перешел на карточки? — Нет, просто закончились.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.