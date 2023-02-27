Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов: забавные шутки, которые улыбнут
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Проведите этот понедельник в хорошем настроении!
Продолжаем активно поддерживать "юмористический фронт", ведь от него во многом зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и наших защитников позитивными шутками.
В этот понедельник "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям новой подборкой анекдотов. Поскольку 27 февраля во всем мире отмечается День оптимиста, мы радуем вас шутками о самых позитивных людях планеты, а также их антиподов — неисправимых пессимистов!
— Папа, ты оптимист или пессимист?
— Не знаю. У оптимиста стакан наполовину полный, а у пессимиста наполовину пустой. А я, как только наливаю половину, сразу выпиваю.
Криминальная хроника. Поссорившись во время совместного распития спиртных напитков, пессимист и оптимист нанесли друг другу тяжелые физически увечья. Пессимист был избит до состояния полусмерти, оптимист — полужизни.
Позитивный жизненный настрой может не решить всех твоих проблем, но он может настолько раздражать других, что это стоит попробовать.
— Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне.
— А вы, оптимист, однако.
— Нет, я сторож на кладбище.
Психологический тест оптимиста.
Психолог:
— У вас умер дедушка.
Оптимист:
— А у меня еще один есть.
— И вы опаздываете на похороны.
— А я сяду в машину — и по газам.
— Нет, вы боитесь ездить за рулем.
— А я выпью для храбрости бутылку водки.
— Вот! И вас, пьяного, останавливает патрульный.
— А я договорюсь.
— Не договоритесь: это женщина.
— А я познакомлюсь.
— Но она страшная.
— А я-то уже пьяный!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.