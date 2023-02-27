Укр

Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов: забавные шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
westwild.com.ua Новость обновлена 27 февраля 2023, 11:53

Проведите этот понедельник в хорошем настроении!

Продолжаем активно поддерживать "юмористический фронт", ведь от него во многом зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и наших защитников позитивными шутками.

В этот понедельник "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям новой подборкой анекдотов. Поскольку 27 февраля во всем мире отмечается День оптимиста, мы радуем вас шутками о самых позитивных людях планеты, а также их антиподов — неисправимых пессимистов!

— Папа, ты оптимист или пессимист?

— Не знаю. У оптимиста стакан наполовину полный, а у пессимиста наполовину пустой. А я, как только наливаю половину, сразу выпиваю.

анекдот про оптимиста

Криминальная хроника. Поссорившись во время совместного распития спиртных напитков, пессимист и оптимист нанесли друг другу тяжелые физически увечья. Пессимист был избит до состояния полусмерти, оптимист — полужизни.

анекдот про пессимиста

Позитивный жизненный настрой может не решить всех твоих проблем, но он может настолько раздражать других, что это стоит попробовать.

шутка про оптимиста

— Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне.

— А вы, оптимист, однако.

— Нет, я сторож на кладбище.

шутка про пессимиста

Психологический тест оптимиста.

Психолог:

— У вас умер дедушка.

Оптимист:

— А у меня еще один есть.

— И вы опаздываете на похороны.

— А я сяду в машину — и по газам.

— Нет, вы боитесь ездить за рулем.

— А я выпью для храбрости бутылку водки.

— Вот! И вас, пьяного, останавливает патрульный.

— А я договорюсь.

— Не договоритесь: это женщина.

— А я познакомлюсь.

— Но она страшная.

— А я-то уже пьяный!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Оптимизм #Пессимизм #Анекдоты