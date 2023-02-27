Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов: забавные шутки, которые улыбнут

Проведите этот понедельник в хорошем настроении!

Продолжаем активно поддерживать "юмористический фронт", ведь от него во многом зависит моральная выдержка украинцев. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и наших защитников позитивными шутками.

В этот понедельник "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям новой подборкой анекдотов. Поскольку 27 февраля во всем мире отмечается День оптимиста, мы радуем вас шутками о самых позитивных людях планеты, а также их антиподов — неисправимых пессимистов!

— Папа, ты оптимист или пессимист? — Не знаю. У оптимиста стакан наполовину полный, а у пессимиста наполовину пустой. А я, как только наливаю половину, сразу выпиваю.

Криминальная хроника. Поссорившись во время совместного распития спиртных напитков, пессимист и оптимист нанесли друг другу тяжелые физически увечья. Пессимист был избит до состояния полусмерти, оптимист — полужизни.

Позитивный жизненный настрой может не решить всех твоих проблем, но он может настолько раздражать других, что это стоит попробовать.

— Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне. — А вы, оптимист, однако. — Нет, я сторож на кладбище.

Психологический тест оптимиста. Психолог: — У вас умер дедушка. Оптимист: — А у меня еще один есть. — И вы опаздываете на похороны. — А я сяду в машину — и по газам. — Нет, вы боитесь ездить за рулем. — А я выпью для храбрости бутылку водки. — Вот! И вас, пьяного, останавливает патрульный. — А я договорюсь. — Не договоритесь: это женщина. — А я познакомлюсь. — Но она страшная. — А я-то уже пьяный!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.