Как объяснить коту, что квартира наша и метить ее необязательно? Уморительные шутки про усатых-хвостатых
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Наконец-то на календаре весна, а это значит, что совсем скоро под окнами начнутся "праздничные" концерты от братьев наших меньших. Вы ведь не забыли, что весна — это пора любви у усатых-хвостатых? Набираемся терпения и заряжаемся хорошим настроением, чтобы были силы выслушать все "серенады".
"Телеграф" собрал небольшую подборку приколов, смешных шуток и анекдотов о котах, которые обязательно поднимут вам настроение.
Мой кот, когда разбивает очередной цветочный горшок, не убегает с места преступления, а закатывает глаза, еле-еле проходит метр на шатающихся лапках и падает в обморок, не забывая время от времени приоткрывать один глаз и проверять обстановку.
— Какой у Вас красивый желтый кот!
— Спасибо, но на самом деле он белый — мы просто курим в квартире.
Знаете ли вы, что у черных кошек есть поверье: если дорогу перебежит человек, то жди неприятностей. Поэтому, завидев человека, кошка ускоряет свой бег, чтобы перебежать дорогу первой.
Кошка очень боится пылесоса, но тем не менее, когда он включается, цитирую: "Фиг знает, что у этой хрени на уме, пожалуй, доем всю свою еду".
— Ты что, суеверный?
— Да, я верю в примету, что если в доме кот и две кошки, то будут котята!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.