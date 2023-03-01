Как объяснить коту, что квартира наша и метить ее необязательно? Уморительные шутки про усатых-хвостатых

Встречаем весну в хорошем настроении вместе с веселыми шутками про котиков

Наконец-то на календаре весна, а это значит, что совсем скоро под окнами начнутся "праздничные" концерты от братьев наших меньших. Вы ведь не забыли, что весна — это пора любви у усатых-хвостатых? Набираемся терпения и заряжаемся хорошим настроением, чтобы были силы выслушать все "серенады".

"Телеграф" собрал небольшую подборку приколов, смешных шуток и анекдотов о котах, которые обязательно поднимут вам настроение.

Мой кот, когда разбивает очередной цветочный горшок, не убегает с места преступления, а закатывает глаза, еле-еле проходит метр на шатающихся лапках и падает в обморок, не забывая время от времени приоткрывать один глаз и проверять обстановку.

— Какой у Вас красивый желтый кот! — Спасибо, но на самом деле он белый — мы просто курим в квартире.

Знаете ли вы, что у черных кошек есть поверье: если дорогу перебежит человек, то жди неприятностей. Поэтому, завидев человека, кошка ускоряет свой бег, чтобы перебежать дорогу первой.

Кошка очень боится пылесоса, но тем не менее, когда он включается, цитирую: "Фиг знает, что у этой хрени на уме, пожалуй, доем всю свою еду".

— Ты что, суеверный? — Да, я верю в примету, что если в доме кот и две кошки, то будут котята!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.