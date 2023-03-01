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Как объяснить коту, что квартира наша и метить ее необязательно? Уморительные шутки про усатых-хвостатых

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как объяснить коту, что квартира наша и метить ее необязательно? Уморительные шутки про усатых-хвостатых

Встречаем весну в хорошем настроении вместе с веселыми шутками про котиков

Наконец-то на календаре весна, а это значит, что совсем скоро под окнами начнутся "праздничные" концерты от братьев наших меньших. Вы ведь не забыли, что весна — это пора любви у усатых-хвостатых? Набираемся терпения и заряжаемся хорошим настроением, чтобы были силы выслушать все "серенады".

"Телеграф" собрал небольшую подборку приколов, смешных шуток и анекдотов о котах, которые обязательно поднимут вам настроение.

Мой кот, когда разбивает очередной цветочный горшок, не убегает с места преступления, а закатывает глаза, еле-еле проходит метр на шатающихся лапках и падает в обморок, не забывая время от времени приоткрывать один глаз и проверять обстановку.

анекдоты про котов

— Какой у Вас красивый желтый кот!

— Спасибо, но на самом деле он белый — мы просто курим в квартире.

анекдот про котов

Знаете ли вы, что у черных кошек есть поверье: если дорогу перебежит человек, то жди неприятностей. Поэтому, завидев человека, кошка ускоряет свой бег, чтобы перебежать дорогу первой.

приколы про котов

Кошка очень боится пылесоса, но тем не менее, когда он включается, цитирую: "Фиг знает, что у этой хрени на уме, пожалуй, доем всю свою еду".

шутки про котов

— Ты что, суеверный?

— Да, я верю в примету, что если в доме кот и две кошки, то будут котята!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

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