Предлагаю ввести ещё один праздник - Международный женский ночь!: уморительные шутки про 8 марта
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Веселые шутки о Международном женском дне, которые точно насмешат вас.
Вот и наступило 8 марта — самый "любимый" праздник всех мужчин, ведь им нужно придумывать, что подарить своим женщинам (мамам, женам, бабушкам, сестрам, дочерям…) и стоять в очередях за цветами. Неудивительно, что существует так много различных шуток, анекдотов и приколов про Международный женский день.
"Телеграф" поздравляет всех дам с праздником, и чтобы ваше настроение было веселым и позитивными, мы подготовили для вам смешную подборку о 8 марта. Вполне возможно, что в какой-то из шуток вы узнаете и себя (ну или подругу).
Настоящая женщина на 8 марта должна выложить фото букета в инстаграм, нажраться и станцевать на столе.
Хотите порадовать вашу женщину перед 8-м марта? Это очень просто: пока ваша женщина спит, растяните ее одежду, чтобы утром, проснувшись, она подумала, что похудела и весь день была в прекрасном настроении…
8 марта 9 утра, жена проснулась и ворочается. Муж:
— Дорогая, поспи ещё.
10 утра. Жена пытается встать с кровати, муж:
— Поспи ещё, пожалуйста.
11 утра, жена садится на кровати, муж не открывая глаз:
— Ещё чуть-чуть поспи.
Жена:
— Да я в туалет хочу!
Муж:
— Ну сходи и спать! А я скоро протрезвею, съезжу за цветами и принесу кофе в постель!
— Милый, а ты не забыл что скоро женский праздник?
— Люся, 8 Марта — женский праздник, и не надо впутывать мужчин!
На 8 Марта подарил жене книгу "Как экономить деньги"… Теперь я не курю, хожу на работу пешком и похудел на 5 килограммов.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.