Укр

Пора худеть — это когда ты купила обруч, а он тебе как раз: самые лучшие шутки о диете

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
newsyou

Проведите эту пятницу в позитивном настроении!

Весна — это идеальное время, чтобы начать избавляться от вредных привычек и наконец-то записаться в спортзал! Но кого мы обманываем, ведь как можно отказаться от сладкой булочки с чаем в пока еще холодные весенние вечера и лежания на диване при просмотре интересного сериала?

Для всех тех, кто силой мысли старается ускорить обмен веществ "Телеграф" предлагает посмеяться с соответствующих шуток. Упадет со смеху и тот, кто худеет, и тот, кто всегда доволен своим небольшим пузиком!

Иногда думаешь: не мешало бы похудеть! Но, основательно поразмыслив, приходишь к выводу: раз уж не мешало, то и впредь не будет мешать.

анекдот про голодные глаза

Встаю я как-то на весы, смотрю — набрал лишние килограммы.

Говорю жене:

— Представляешь, вешу уже 99,9 кг.

Жена в ответ:

— Золотой ты мой!

анекдот про худеющих

Начал следить за фигурой. Но фигура быстро заметила слежку. И теперь по ночам шастает к холодильнику, дождавшись, пока я засну.

шутка про диету

Суд. Слушается дело об убийстве трех человек.

— Ваша честь, в защиту подсудимой могу сказать, что в тот день она была на кефирной диете.

анекдот про диету

— Скажите, а ваша диета действительно гарантирует результаты за короткий срок?

— О да!

— Дело в том, что мне муж сделал чудесный подарок на день рождения, но я не могу в него влезть.

— Мадам, мы обещаем, что через два месяца вы сможете свободно надеть ваше новое платье…

— При чем здесь платье?! Муж подарил мне машину!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шоколаде.

Теги:
#Диета #Еда #Шутки #Юмор #Анекдоты