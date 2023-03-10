Пора худеть — это когда ты купила обруч, а он тебе как раз: самые лучшие шутки о диете

Весна — это идеальное время, чтобы начать избавляться от вредных привычек и наконец-то записаться в спортзал! Но кого мы обманываем, ведь как можно отказаться от сладкой булочки с чаем в пока еще холодные весенние вечера и лежания на диване при просмотре интересного сериала?

Для всех тех, кто силой мысли старается ускорить обмен веществ "Телеграф" предлагает посмеяться с соответствующих шуток. Упадет со смеху и тот, кто худеет, и тот, кто всегда доволен своим небольшим пузиком!

Иногда думаешь: не мешало бы похудеть! Но, основательно поразмыслив, приходишь к выводу: раз уж не мешало, то и впредь не будет мешать.

Встаю я как-то на весы, смотрю — набрал лишние килограммы. Говорю жене: — Представляешь, вешу уже 99,9 кг. Жена в ответ: — Золотой ты мой!

Начал следить за фигурой. Но фигура быстро заметила слежку. И теперь по ночам шастает к холодильнику, дождавшись, пока я засну.

Суд. Слушается дело об убийстве трех человек. — Ваша честь, в защиту подсудимой могу сказать, что в тот день она была на кефирной диете.

— Скажите, а ваша диета действительно гарантирует результаты за короткий срок? — О да! — Дело в том, что мне муж сделал чудесный подарок на день рождения, но я не могу в него влезть. — Мадам, мы обещаем, что через два месяца вы сможете свободно надеть ваше новое платье… — При чем здесь платье?! Муж подарил мне машину!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шоколаде.