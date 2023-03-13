Ничто так не нервирует нервную систему в понедельник, как всё: анекдоты, которые точно улыбнут в этот день

Позитивные шутки, чтобы ваше настроение 100% было веселым

Понедельник считается тяжелым днем, ведь после выходных выходить на работу или учебу совсем не хочется, а нужно. Чтобы ваш понедельник был намного позитивнее, "Телеграф" представляет вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах в понедельник.

Читайте уморительные анекдоты и узнавайте в них себя. Поверьте, так точно и будет!

Кто-то по понедельникам начинает новую жизнь, а я по понедельникам начинаю ненавидеть все живое…

Понедельники бывают разные: тот, который перед вторником еще терпимый. А вот тот, который после воскресенья — просто ужас!

Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя, каждую неделю — ПОНЕДЕЛЬНИК!

Прочитал, что день на Меркурии длится около 1408 часов. Короче, примерно столько же, сколько понедельник на Земле.

— По понедельникам я такой страшный, что даже моя собака отказывается лизнуть мое лицо…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диетах.