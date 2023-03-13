Ничто так не нервирует нервную систему в понедельник, как всё: анекдоты, которые точно улыбнут в этот день
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Понедельник считается тяжелым днем, ведь после выходных выходить на работу или учебу совсем не хочется, а нужно. Чтобы ваш понедельник был намного позитивнее, "Телеграф" представляет вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах в понедельник.
Читайте уморительные анекдоты и узнавайте в них себя. Поверьте, так точно и будет!
Кто-то по понедельникам начинает новую жизнь, а я по понедельникам начинаю ненавидеть все живое…
Понедельники бывают разные: тот, который перед вторником еще терпимый. А вот тот, который после воскресенья — просто ужас!
Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, бросить курить или найти новую работу?
Специально для тебя, каждую неделю — ПОНЕДЕЛЬНИК!
Прочитал, что день на Меркурии длится около 1408 часов. Короче, примерно столько же, сколько понедельник на Земле.
— По понедельникам я такой страшный, что даже моя собака отказывается лизнуть мое лицо…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диетах.