Укр

Желаю всем найти деньги в весенних куртках! Уморительные анекдоты о весне

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Социальные сети Новость обновлена 20 марта 2023, 11:14

Благодаря юмору украинцы ободряют себя и окружающих

В этот понедельник весна окончательно забирает свои права, ведь 20 марта — День весеннего равноденствия! Наконец-то мы по настоящему сможем ощутить теплое солнышко, но также и переменную погоду. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу, ведь на все невзгоды мы стараемся смотреть с юмором и маленькой долей иронии.

"Телеграф" публикует актуальные анекдоты о начале календарной весны, которые точно поднимут настроение в этот солнечный день. Читаем и смеемся, и делимся шутками с друзьями!

Наконец-то закончилась зимняя депрессия и началось долгожданное весеннее обострение.

анекдот про похолодание

Весна – как женщина. Говорит: "Уже иду", а сама сидит в халате с мокрой головой и ногти красит.

анекдот про весну

Парень жалуется приятелям: – Меня эти мартовские коты достали! "Мяу, да мяу"… Я на них уже собаку выпускал…

– И что коты?!

– Да что коты… Щенки никому не нужны?

анекдот про март

Осень, 13 градусов: "Где сапоги, свитер, пальто, шарф, шапка?"

Весна, 13 градусов: "Очень хорошо, пойду в футболке и шортах!"

шутка про весну

На кладбище. Утро, солнце, весна…

- Какая чудесная погода! - сказал прохожий старику, одиноко сидевшему на скамейке. - Все в природе оживает…

- Тсс…, - сказал старик. - У меня тут лежат три жены.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.

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#Шутки #Юмор #Весна #Анекдоты