Желаю всем найти деньги в весенних куртках! Уморительные анекдоты о весне

В этот понедельник весна окончательно забирает свои права, ведь 20 марта — День весеннего равноденствия! Наконец-то мы по настоящему сможем ощутить теплое солнышко, но также и переменную погоду. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу, ведь на все невзгоды мы стараемся смотреть с юмором и маленькой долей иронии.

"Телеграф" публикует актуальные анекдоты о начале календарной весны, которые точно поднимут настроение в этот солнечный день. Читаем и смеемся, и делимся шутками с друзьями!

Наконец-то закончилась зимняя депрессия и началось долгожданное весеннее обострение.

Весна – как женщина. Говорит: "Уже иду", а сама сидит в халате с мокрой головой и ногти красит.

Парень жалуется приятелям: – Меня эти мартовские коты достали! "Мяу, да мяу"… Я на них уже собаку выпускал… – И что коты?! – Да что коты… Щенки никому не нужны?

Осень, 13 градусов: "Где сапоги, свитер, пальто, шарф, шапка?" Весна, 13 градусов: "Очень хорошо, пойду в футболке и шортах!"

На кладбище. Утро, солнце, весна… - Какая чудесная погода! - сказал прохожий старику, одиноко сидевшему на скамейке. - Все в природе оживает… - Тсс…, - сказал старик. - У меня тут лежат три жены.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.