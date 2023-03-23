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Сколько сейчас стоит операция по смене знака Зодиака? Уморительные шутки про гороскопы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Сколько сейчас стоит операция по смене знака Зодиака? Уморительные шутки про гороскопы Новость обновлена 23 марта 2023, 10:03

Начтите свой день с веселой шутки и зарядитесь позитивом аж до вечера

Кто-то начинает день с чашечки кофе, в кто-то идет в сети "подходящий" гороскоп, который расскажет как хорошо пройдет день у определенного знака Зодиака. А кто смотрел совместимы ли Тельцы с Девами или Скорпионы со Стрельцами? Узнали себя? Тогда эта подборка 1000% вам понравится.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологии, гороскопах и знаках Зодиака, которые точно приподнимут настроение.

Хотела пошутить про гороскопы, но оказалось, что сегодня мне лучше заняться домашними делами.

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— Вы верите в гороскопы?

— Нет! Я Лев, а Львам свойственен скептицизм.

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Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.

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