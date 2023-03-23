Сколько сейчас стоит операция по смене знака Зодиака? Уморительные шутки про гороскопы
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Кто-то начинает день с чашечки кофе, в кто-то идет в сети "подходящий" гороскоп, который расскажет как хорошо пройдет день у определенного знака Зодиака. А кто смотрел совместимы ли Тельцы с Девами или Скорпионы со Стрельцами? Узнали себя? Тогда эта подборка 1000% вам понравится.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологии, гороскопах и знаках Зодиака, которые точно приподнимут настроение.
Хотела пошутить про гороскопы, но оказалось, что сегодня мне лучше заняться домашними делами.
У вас никогда не сбываются гороскопы? Значит, родители вам врали про дату рождения и вообще скорее всего купили вас у цыган.
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
— Вы верите в гороскопы?
— Нет! Я Лев, а Львам свойственен скептицизм.
Люся не хотела становиться раком — но пришлось. Ей ошибочно записали в её новом паспорте дату рождения не первого июня, а первого июля.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.