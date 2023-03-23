Сколько сейчас стоит операция по смене знака Зодиака? Уморительные шутки про гороскопы

Начтите свой день с веселой шутки и зарядитесь позитивом аж до вечера

Кто-то начинает день с чашечки кофе, в кто-то идет в сети "подходящий" гороскоп, который расскажет как хорошо пройдет день у определенного знака Зодиака. А кто смотрел совместимы ли Тельцы с Девами или Скорпионы со Стрельцами? Узнали себя? Тогда эта подборка 1000% вам понравится.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологии, гороскопах и знаках Зодиака, которые точно приподнимут настроение.

Хотела пошутить про гороскопы, но оказалось, что сегодня мне лучше заняться домашними делами.

У вас никогда не сбываются гороскопы? Значит, родители вам врали про дату рождения и вообще скорее всего купили вас у цыган.

Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

— Вы верите в гороскопы? — Нет! Я Лев, а Львам свойственен скептицизм.

Люся не хотела становиться раком — но пришлось. Ей ошибочно записали в её новом паспорте дату рождения не первого июня, а первого июля.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.