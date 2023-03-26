Решил заняться бегом: пару километров пробежал…обратно приехал на такси: веселые спортивные шутки
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На календаре весна и на улице стало уже намного теплее, и поэтому из теплых квартир и домов начали выходить первые спортсмены. Чтобы подготовить свое тело к лето на спортивных площадках, а также в тренажерных залах, можно увидеть множество мужчин и женщин, которые активно избавляются от всего "накопленного" за зиму.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о спорте и спортсменах, которые поднимут настроение всем без исключения. Возможно, в одной из этих шуток вы найдете себя (ну или своего друга, или подругу).
— Володя, какой же у тебя пресс красивый!
— Кашляю. Давно.
Мне не нужен браслет, считающий количество пройденных шагов. Когда я пройду за день десять тысяч шагов, меня об этом известят мои колени.
Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно делать упражнение "велосипед". Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что не фигово бы и позаниматься. Лежу на спине, кручу воображаемые педали. В темноте офигевший голос мужа:
— И куда это ты на ночь глядя поехала?
Я уже полгода хожу в тренажерку и моя жена чувствует себя защищенной: если на нас нападут, я смогу присесть 3 подхода по 12 повторений.
— Для вас спорт — это профессия, или увлечение?
— Для меня — это канал на телевизоре.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.