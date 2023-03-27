Люблю людей, которые зовут на чай и греют голубцы на закуску! Прикольные шутки об алкоголе

Читайте веселые анекдоты и узнавайте в них себя

Война с российским оккупантом не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше разных приколов, только теперь они на военную тему. В этот день "Телеграф" предлагает посмеяться шуткам об алкоголе, ведь 27 марта отмечается Международный день виски!

В новом материале мы собрали самые лучшие анекдоты об алкогольных напитках и их ценителях, которые обязательно поднимут настроение в этот понедельник! Читаем и смеемся, а также делимся с друзьями в соцсетях и мессенджерах.

– Петр, ты что, всю водку выпил?! Мы же договаривались совсем немного для храбрости. – Договаривались. Но ты ушел. Я остался один и так испугался!

Утром жена открывает дверь, на полу лежит муж. – Ты почему не открыла мне дверь, когда я стучал? – Я же спрашивала. Юра, это ты? Почему ты молчал? – Я кивал головой…

Нет, ну вы подумайте! Покупаю виски в супермаркете, протягиваю кассиру паспорт, а она такая: "Не нужно, по Вам и так видно".

– А это эликсир любви. Он придает дамам красоты, а мужчинам – уверенности. – Это вискарь? – Не перебирай, пей давай.

В полной темноте сидят два кума и распивают бутылку. И тут один из них говорит: - Кум, а почему вы себе наливаете больше, чем мне? - Ну темно, откуда вы, кум, знаете? - Понимаете, кум, вы себе наливаете буль-буль-буль-буль. А мне только буль-буль.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спорте. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!