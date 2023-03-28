Непьющий муж обычно хорошо зарабатывает. Но у него труднее спереть заначку: лучшие анекдоты про женщин

Посмейтесь вместе с нами в этот вторник!

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от нерадостных новостей. Несмотря на то, что сейчас большинство шуток на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру о женщинах, их логике и отношениях с мужчинами.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о музыке, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о прекрасных дамах.

У меня самый романтичный мужчина на свете! Он заплакал, когда на капоте его машины я нацарапала сердце!

Уткнулась женщина носом в дочку — поняла, как пахнет счастье. Уткнулась носом в мужа — поняла, кто тырит её гель для душа.

Пока другие девочки переживают, что их бросят и забудут, я переживаю, что меня запомнят и найдут.

Иногда просто нужно сменить мужчину… И… Опачки! — ты снова умница, красавица и офигеть, как готовишь…

Женская версия рыбалки — это сидеть три часа на маникюре, наблюдая как твои ногти слой за слоем покрываются равномерным глянцевым оттенком недостаточно красного цвета и думать: "Как я вообще выбрала этот тон и почему тогда семь лет назад решила ответить на его сообщение?".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!