Водителю эвакуатора не надо думать, как разыграть друга на 1 апреля: лучшие шутки
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Ежегодно 1 апреля весь мир празднует один из самых веселых праздников в году – День смеха, он же День юмора и дурака. В свою очередь, украинцы — одна из самых веселых наций в мире, потому что даже в военное время мы не теряем позитив и создаем еще больше новых шуток о повседневных вещах, а также о неудачах российских оккупантов.
Чтобы этот день прошел на положительной ноте, "Телеграф" публикует актуальные анекдоты о 1 апреля, которые точно поднимут настроение!
Жену судят за избиение мужа.
— За что вы его избили? — спрашивает судья.
— Дело было так. Он вызывает меня с работы домой, заводит в спальню, раздевает догола, валит на постель, а потом говорит: "С первым апреля, дорогая!"
— Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля?
— Чтобы потом, в случае чего, можно было сказать, что это была шутка.
Есть два вида первоапрельских розыгрышей: веселые и остальные, когда разыграли тебя.
— Я должен тебе признаться, я тебе изменил.
— Я тоже.
— 1 апреля!
— 15 марта.
Природа тоже приготовила нам шутку на 1 апреля — она утверждает, что уже месяц идет весна…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!