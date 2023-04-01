Водителю эвакуатора не надо думать, как разыграть друга на 1 апреля: лучшие шутки

Смейтесь сами и делитесь смешными шутками про День дурака с друзьями

Ежегодно 1 апреля весь мир празднует один из самых веселых праздников в году – День смеха, он же День юмора и дурака. В свою очередь, украинцы — одна из самых веселых наций в мире, потому что даже в военное время мы не теряем позитив и создаем еще больше новых шуток о повседневных вещах, а также о неудачах российских оккупантов.

Чтобы этот день прошел на положительной ноте, "Телеграф" публикует актуальные анекдоты о 1 апреля, которые точно поднимут настроение!

Жену судят за избиение мужа. — За что вы его избили? — спрашивает судья. — Дело было так. Он вызывает меня с работы домой, заводит в спальню, раздевает догола, валит на постель, а потом говорит: "С первым апреля, дорогая!"

— Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля? — Чтобы потом, в случае чего, можно было сказать, что это была шутка.

Есть два вида первоапрельских розыгрышей: веселые и остальные, когда разыграли тебя.

— Я должен тебе признаться, я тебе изменил. — Я тоже. — 1 апреля! — 15 марта.

Природа тоже приготовила нам шутку на 1 апреля — она утверждает, что уже месяц идет весна…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!