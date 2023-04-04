Один раз отмерь, семь раз отрежь и отдай коту: прикольные анекдоты о пушистиках

Поднимайте себе настроение с самого утра с нашими анекдотами!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот прохладній весенний день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о фэйлах российских оккупантах. В ход идут самые смешные шутки о милых четырехлапых.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.

Мы с мамой зовем нашу кошку Городской Администрацией. Мы, народ, пашем без отдыха, чтобы прокормить администрацию, а она только и делает, что гадит и спит на народной территории.

Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли. Через два часа раздается телефонный звонок: — У вас есть кот? — Есть. — Серый? Полосатый? — Да… — Он не хочет расставаться с диваном…

Мой кот в прошлой жизни, кажется, был судебным приставом. Эта сволочь каждый день описывает мое имущество. А вот сегодня с утра в прихожей, еще и арест наложил!

Где спят коты: на ноутбуке, в миске, в коробке, на коленях, на батарее, на подоконнике, в стиральной машине. Где они не спят: со мной...

Из отзывов: Вполне нормальная когтеточка, коту подходит. Он с большим удовольствием дерет ее для пользы. А для души он дерет диван…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про воскресенье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!