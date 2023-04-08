Снайпер Роман, поставив в серой зоне унитаз как приманку, за день поймал 17 россиян: шутки на злобу дня
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Даже в такой сложной ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. Сейчас в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию на фронте и фэйлы российских оккупантов.
"Телеграф" собрал для своих преданных читателей популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.
Европа:
- К сожалению, сегодня все поезда отменяются из-за плохой погоды.
Укрзализныця:
- Машинист нашего поезда сбил во время движения два дрона, а проводница пятого вагона - одну крылатую ракету, поэтому поезд прибудет с задержкой в 5 минут.
Журналист спрашивает у путина:
– Почему в россии так часто падают ракеты?
– Не надо нагнетать. Они падают не чаще, чем взлетают. По крайней мере, пока…
Чем отличается Киндер Сюрприз от путина?
Из Киндер Сюрприза можно извлечь только одну игрушку.
путин выступает перед народом:
- Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать!
Голос из толпы:
- Мы будем работать в две смены!
- Спасибо, вот настоящий патриот россии! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия.
- Мы будем работать в три смены!
- Спасибо, патриот родины! Кстати, где вы работаете?
- В морге…
Куплю 2-3 пленных для полевых работ. Обязательно наличие конечностей! И желательно ковид сертификат!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!