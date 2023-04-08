Снайпер Роман, поставив в серой зоне унитаз как приманку, за день поймал 17 россиян: шутки на злобу дня

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам заскучать. Фото: Telegram-канал "Орестократія"

Даже в такой сложной ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. Сейчас в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию на фронте и фэйлы российских оккупантов.

"Телеграф" собрал для своих преданных читателей популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.

Европа: - К сожалению, сегодня все поезда отменяются из-за плохой погоды. Укрзализныця: - Машинист нашего поезда сбил во время движения два дрона, а проводница пятого вагона - одну крылатую ракету, поэтому поезд прибудет с задержкой в 5 минут.

Журналист спрашивает у путина: – Почему в россии так часто падают ракеты? – Не надо нагнетать. Они падают не чаще, чем взлетают. По крайней мере, пока…

Чем отличается Киндер Сюрприз от путина? Из Киндер Сюрприза можно извлечь только одну игрушку.

путин выступает перед народом: - Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать! Голос из толпы: - Мы будем работать в две смены! - Спасибо, вот настоящий патриот россии! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия. - Мы будем работать в три смены! - Спасибо, патриот родины! Кстати, где вы работаете? - В морге…

Куплю 2-3 пленных для полевых работ. Обязательно наличие конечностей! И желательно ковид сертификат!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!