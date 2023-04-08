Укр

Снайпер Роман, поставив в серой зоне унитаз как приманку, за день поймал 17 россиян: шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Telegram-канал "Орестократія" Новость обновлена 08 апреля 2023, 10:26

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам заскучать. Фото: Telegram-канал "Орестократія"

Даже в такой сложной ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. Сейчас в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию на фронте и фэйлы российских оккупантов.

"Телеграф" собрал для своих преданных читателей популярные шутки о войне, силе ВСУ, россиянах, кровавом диктаторе путине, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.

Европа:

- К сожалению, сегодня все поезда отменяются из-за плохой погоды.

Укрзализныця:

- Машинист нашего поезда сбил во время движения два дрона, а проводница пятого вагона - одну крылатую ракету, поэтому поезд прибудет с задержкой в 5 минут.

анекдот об орках

Журналист спрашивает у путина:

– Почему в россии так часто падают ракеты?

– Не надо нагнетать. Они падают не чаще, чем взлетают. По крайней мере, пока…

анекдот об оккупантах

Чем отличается Киндер Сюрприз от путина?

Из Киндер Сюрприза можно извлечь только одну игрушку.

анекдот о российских военных

путин выступает перед народом:

- Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать!

Голос из толпы:

- Мы будем работать в две смены!

- Спасибо, вот настоящий патриот россии! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия.

- Мы будем работать в три смены!

- Спасибо, патриот родины! Кстати, где вы работаете?

- В морге…

анекдот о путине

Куплю 2-3 пленных для полевых работ. Обязательно наличие конечностей! И желательно ковид сертификат!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о котах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Россия #Война #Владимир Путин #Шутки #Юмор #Анекдоты