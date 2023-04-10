Парадокс – это когда кошелек тяжелый, но жить с ним легко: веселые анекдоты о деньгах
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Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче! Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.
В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток о деньгах и их вечной нехватке, которые поднимут настроение всем читателям. Читаем и смеемся!
- Доктор, я когда получаю зарплату, начинаю смеяться и не могу остановиться!
- Это хорошо! Смех продлевает жизнь!
- То есть до пенсии доживу?
- Конечно! А там еще смешнее будет!
Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли себе адвоката?
- Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я на самом деле не брал этих пяти миллионов.
На меня начальник орать боится. Знает, что я его не боюсь, и запросто пошлю на … Но это единственное, чем хороша минимальная зарплата.
Мать велит сыну:
- Беги в контору, узнай, дают ли сегодня отцу зарплату.
- Дают, – отвечает сын.
- Откуда ты знаешь?
- Отец утром соленый огурец с собой взял.
- Кум, что для вас сделать, чтобы вы меня запомнили на всю жизнь?
- Одолжите мне десять тысяч гривен…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!