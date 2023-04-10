Парадокс – это когда кошелек тяжелый, но жить с ним легко: веселые анекдоты о деньгах

Эти шутки и приколы обязательно поднимут вам настроение!

Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче! Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.

В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток о деньгах и их вечной нехватке, которые поднимут настроение всем читателям. Читаем и смеемся!

- Доктор, я когда получаю зарплату, начинаю смеяться и не могу остановиться! - Это хорошо! Смех продлевает жизнь! - То есть до пенсии доживу? - Конечно! А там еще смешнее будет!

Судья подсудимому: - Почему вы не взяли себе адвоката? - Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я на самом деле не брал этих пяти миллионов.

На меня начальник орать боится. Знает, что я его не боюсь, и запросто пошлю на … Но это единственное, чем хороша минимальная зарплата.

Мать велит сыну: - Беги в контору, узнай, дают ли сегодня отцу зарплату. - Дают, – отвечает сын. - Откуда ты знаешь? - Отец утром соленый огурец с собой взял.

- Кум, что для вас сделать, чтобы вы меня запомнили на всю жизнь? - Одолжите мне десять тысяч гривен…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!