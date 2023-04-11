У меня муж так гуляет, что даже не знаю, от кого у нас дети: лучшие анекдоты о супружеской жизни
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Чтобы ваше настроение не портила мысль, что сегодня еще только вторник, "Телеграф" решил поднять его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов о жене и муже.
Мы подготовили свежую подборку анекдотов, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот апрельский день!
— Дорогой, скажи честно: ты смотришь порнофильмы?
— Неа. Просто я боюсь однажды тебя там увидеть.
На требование жены отдать ей получку, он собрал всю волю в кулак и сложил фигу.
— Где ты был всю ночь? И не надо мне лапшу на уши вешать, что переночевал у друзей. Когда я сегодня у них ночевала, то тебя там чего-то не приметила!
— Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. И вот получил целый мешок писем.
— И что в них?
— В основном одно предложение: "Бери мою".
Жена жалуется мужу:
— Представляешь! Меня сегодня на работе обозвали унылой дурой!
— Да ладно, не унывай!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про добро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!