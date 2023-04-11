У меня муж так гуляет, что даже не знаю, от кого у нас дети: лучшие анекдоты о супружеской жизни

Начтите свой день с веселой шутки и зарядитесь позитивом до самого вечера!

Чтобы ваше настроение не портила мысль, что сегодня еще только вторник, "Телеграф" решил поднять его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов о жене и муже.

Мы подготовили свежую подборку анекдотов, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот апрельский день!

— Дорогой, скажи честно: ты смотришь порнофильмы? — Неа. Просто я боюсь однажды тебя там увидеть.

На требование жены отдать ей получку, он собрал всю волю в кулак и сложил фигу.

— Где ты был всю ночь? И не надо мне лапшу на уши вешать, что переночевал у друзей. Когда я сегодня у них ночевала, то тебя там чего-то не приметила!

— Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. И вот получил целый мешок писем. — И что в них? — В основном одно предложение: "Бери мою".

Жена жалуется мужу: — Представляешь! Меня сегодня на работе обозвали унылой дурой! — Да ладно, не унывай!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про добро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!