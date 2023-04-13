Ничуть не удивлюсь, если в этом году на Пасху Иисус всё-таки воскреснет: юморные праздничные шутки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хоть Светлое Христово Воскресенье, как и в прошлом году, празднуется украинцами на фоне войны с российскими оккупантами, однако даже в такие непростые времена наш народ не перестает шутить.
"Телеграф" сделал для читателей подборку смешных пасхальных анекдотов и шуток, которые так актуальны в преддверии православной Пасхи 16 апреля. Они улыбнут и настроят на позитив, чтобы наши дорогие читатели не теряли силу духа в этот праздничный период!
Странно, что поколение, которое заряжало воду в банках перед телевизором, вдруг отказывается святить яйца онлайн.
Когда люди присылают друг другу в интернете открытки с пасками, яйцами и надписями "Христос Воскрес" — это уже можно назвать киберправославием?
— Уму непостижимо! Главный атеист в доме должен красить яйца! Это оскорбление моих чувств.
— Тогда будешь полы мыть.
— … ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Глуховатая соседка так громко включила на Пасху онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.
На Пасху дети разложили на птичьем дворе раскрашенные яйца — желтые, зеленые, синие… К яйцам подходит петух, долго смотрит на них и мрачно говорит:
— Да. Придется, все-таки, павлину морду бить.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!