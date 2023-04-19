Кошка пришла домой "с мужиком". Что делать? Тоже кормить? Уморительные шутки про домашних питомцев

Каждый год, 19 апреля отмечается Международный день котолюбки, который призван подчеркнуть, что современная хозяйка кошки – сильная, независимая и заботливая особа. Отметим, что во времена средневековой Европы любовь женщины к кошкам вызвала подозрения. Таких дам часто обвиняли в том, что они ведьмы. Сейчас же стереотипы кардинально поменялись.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах. Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение с самого утра.

Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли. Через два часа раздается телефонный звонок: — У вас есть кот? — Есть. — Серый? Полосатый? — Да… — Он не хочет расставаться с диваном.

Мой кот, когда разбивает очередной цветочный горшок, не убегает с места преступления, а закатывает глаза, еле-еле проходит метр на шатающихся лапках и падает в обморок, не забывая время от времени приоткрывать один глаз и проверять обстановку.

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

Кошка обожает спать на гладильной доске. Сегодня, во время уборки, сложила и убрала доску. Теперь кошка сидит на том месте, где раньше стояла доска, и смотрит на меня. Такой обиды в глазах я раньше еще не видела.

Думала, что я целый час мяукаю в ответ своему коту, но оказалось, что это мы с отцом мяукаем друг другу из разных комнат нашего дома.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!