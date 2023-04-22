Трагедия мужчины – женился на красивой, а оказалась умной: юморные шутки о любви

Пусть ваш день будет полон позитива!

Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о фэйлах российских оккупантов. Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивном настроении и чувстве юмора.

В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток о любви и возлюбленных, которые поднимут настроение всем нашим читателям. Читаем и смеемся!

Жена говорит мужу: - Какая прекрасна пара наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему ты этого не делаешь? - А я здесь причем? Я ее даже не знаю.

- Ты веришь, что любовь может быть вечной? – Конечно. Только партнеры меняются.

- Мой муж женился на мне, потому что очень не любил обедать в столовых. - А теперь? - О, теперь любит!

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все твои волнения и заботы. - Но, любимая, у меня нет никаких волнений и забот! - Так я же говорю, что когда мы поженимся...

Ссорятся двое влюбленных. Парень – девушке: - Ты такая… - Ну какая? - А такая: тебя "чай попить" позовешь, а ты его пить и придешь!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!