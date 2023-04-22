Укр

Трагедия мужчины – женился на красивой, а оказалась умной: юморные шутки о любви

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Социальные сети Новость обновлена 22 апреля 2023, 11:18

Пусть ваш день будет полон позитива!

Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о фэйлах российских оккупантов. Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивном настроении и чувстве юмора.

В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток о любви и возлюбленных, которые поднимут настроение всем нашим читателям. Читаем и смеемся!

Жена говорит мужу:

- Какая прекрасна пара наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему ты этого не делаешь?

- А я здесь причем? Я ее даже не знаю.

анекдот о любимой

- Ты веришь, что любовь может быть вечной?

– Конечно. Только партнеры меняются.

анекдот о любви

- Мой муж женился на мне, потому что очень не любил обедать в столовых.

- А теперь?

- О, теперь любит!

анекдот о жене

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все твои волнения и заботы.

- Но, любимая, у меня нет никаких волнений и забот!

- Так я же говорю, что когда мы поженимся...

анекдот о любовниках

Ссорятся двое влюбленных. Парень – девушке:

- Ты такая…

- Ну какая?

- А такая: тебя "чай попить" позовешь, а ты его пить и придешь!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты