Трагедия мужчины – женился на красивой, а оказалась умной: юморные шутки о любви
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Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о фэйлах российских оккупантов. Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивном настроении и чувстве юмора.
В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток о любви и возлюбленных, которые поднимут настроение всем нашим читателям. Читаем и смеемся!
Жена говорит мужу:
- Какая прекрасна пара наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему ты этого не делаешь?
- А я здесь причем? Я ее даже не знаю.
- Ты веришь, что любовь может быть вечной?
– Конечно. Только партнеры меняются.
- Мой муж женился на мне, потому что очень не любил обедать в столовых.
- А теперь?
- О, теперь любит!
- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все твои волнения и заботы.
- Но, любимая, у меня нет никаких волнений и забот!
- Так я же говорю, что когда мы поженимся...
Ссорятся двое влюбленных. Парень – девушке:
- Ты такая…
- Ну какая?
- А такая: тебя "чай попить" позовешь, а ты его пить и придешь!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!