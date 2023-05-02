Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся: смешные анекдоты про супругов

В этих уморительных анекдотах вы 100% узнаете себя или знакомых

Семейные отношения — это непросто, особенно если жить без юмора. А если привнести в свою семейную жизнь немного веселья, подколов и приколов — получится много новых смешных историй, который, кстати, и так немало.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Что такое семейный компромисс? Муж хочет на лыжный курорт, а жена на теплое море. Компромисс — все едут на море, но мужу разрешается взять с собой лыжи.

Идет муж с женой, навстречу им идет симпатичная девушка. Жена: "Вот только попробуй пузо свое втянуть — убью!".

Ревнивый муж — жене: — А с Брюсом Уиллисом ты бы переспала за миллион долларов? Жена: — Переспала бы. Если бы насобирала.

Когда женщины выходят замуж, они становятся настолько чуткими, что чувствуют, когда на карточку мужа падают деньги.

Муж возвращается домой утром, открывает дверь и сразу без лишних слов получает сковородой в лоб. Приходит в себя, жена говорит: — Вася, ты уж извини! Я совсем забыла, что ты был в ночную смену…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любовниках и любовницах. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!