Калории — это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду: смешные женские шуточки

Почему бы не усилить силу хорошей погоды и не поднять себе настроение еще больше, прочитав эти смешные анекдоты и шутки. "Телеграф" постарался и собрал веселые приколы, в которых каждая женщина может узнать себя, ну или подругу. Читайте веселые шутки и наслаждайтесь теплыми деньками в приподнятом настроении.

Фраза с женского форума: "Муж это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвёртки разные!"

Мне срочно нужен экзорцист, что бы изгнать из себя девяностолетнюю бабку, которая вечно бубнит и всех ненавидит

— Вчера весь день ходила по магазинам. — Шоппинг? — Зарплату задержали, так что пока зыринг.

Две подруги болтают: — Читала, что четверть владельцев нашли своего домашнего любимца на улице. — Прямо как я своего котика. — У тебя же нет кошек. — Я про мужа.

Если ты заводишь страшненькую подругу для контраста, то она использует тебя как блесну. На тебя парни будут клевать, а уж она постарается их подсечь.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.