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Калории — это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду: смешные женские шуточки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Калории — это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду: смешные женские шуточки Новость обновлена 17 мая 2023, 12:18

Свежая порция улетных шуток специально для наших читателей!

Почему бы не усилить силу хорошей погоды и не поднять себе настроение еще больше, прочитав эти смешные анекдоты и шутки. "Телеграф" постарался и собрал веселые приколы, в которых каждая женщина может узнать себя, ну или подругу. Читайте веселые шутки и наслаждайтесь теплыми деньками в приподнятом настроении.

Фраза с женского форума: "Муж это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвёртки разные!"

Анекдоты про женщин

Мне срочно нужен экзорцист, что бы изгнать из себя девяностолетнюю бабку, которая вечно бубнит и всех ненавидит

Анекдоты про женщин и мужчин

— Вчера весь день ходила по магазинам.

— Шоппинг?

— Зарплату задержали, так что пока зыринг.

Анекдоты про женщину

Две подруги болтают:

— Читала, что четверть владельцев нашли своего домашнего любимца на улице.

— Прямо как я своего котика.

— У тебя же нет кошек.

— Я про мужа.

Анекдоты про женскую дружбу

Если ты заводишь страшненькую подругу для контраста, то она использует тебя как блесну. На тебя парни будут клевать, а уж она постарается их подсечь.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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