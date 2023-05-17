Калории — это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду: смешные женские шуточки
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Почему бы не усилить силу хорошей погоды и не поднять себе настроение еще больше, прочитав эти смешные анекдоты и шутки. "Телеграф" постарался и собрал веселые приколы, в которых каждая женщина может узнать себя, ну или подругу. Читайте веселые шутки и наслаждайтесь теплыми деньками в приподнятом настроении.
Фраза с женского форума: "Муж это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвёртки разные!"
Мне срочно нужен экзорцист, что бы изгнать из себя девяностолетнюю бабку, которая вечно бубнит и всех ненавидит
— Вчера весь день ходила по магазинам.
— Шоппинг?
— Зарплату задержали, так что пока зыринг.
Две подруги болтают:
— Читала, что четверть владельцев нашли своего домашнего любимца на улице.
— Прямо как я своего котика.
— У тебя же нет кошек.
— Я про мужа.
Если ты заводишь страшненькую подругу для контраста, то она использует тебя как блесну. На тебя парни будут клевать, а уж она постарается их подсечь.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.