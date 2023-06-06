Не иметь ни одной мысли и суметь ее выразить — вот как становишься журналистом: веселые шутки в День журналистики

Не забудьте также поздравить знакомых журналистов с праздником

Ежегодно, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это очень важная и нужная профессия, а если учитывать военное время, то еще и достаточно опасная. Однако не стоит забывать, что это помимо всего и очень веселая деятельность, не просто ведь так про журналистов есть так много анекдотов, приколов и шуток.

В честь праздника "Телеграф" собрал подборку смешных шуток на тему журналистики. Поднимайте себе настроение вместе с нами.

Ученый на интервью: "Все мои суждения бессмысленны, если они вырваны из контекста". Заголовок в газете на следующий день: "Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны!"

Редактор спрашивает корреспондента: — Что Вам сказал президент? — Ничего. — Превосходно! Немедленно напишите репортаж, но не больше шести страниц.

Согласно последним исследованиям ученых выяснилось, что журналисты берут новости из интернета, а не придумывают сами, как считалось ранее.

Раньше тех кто приносил плохие новости — казнили. А теперь они называют себя журналистами и им еще платят за это зарплату.

Заголовок: МАРК ЦУКЕРБЕРГ ЗАКРЫВАЕТ ФЕЙСБУК!!! Статья: Каждый вечер Марк Цукерберг закрывает окно браузера и ложится спать.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.