Не иметь ни одной мысли и суметь ее выразить — вот как становишься журналистом: веселые шутки в День журналистики
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Ежегодно, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это очень важная и нужная профессия, а если учитывать военное время, то еще и достаточно опасная. Однако не стоит забывать, что это помимо всего и очень веселая деятельность, не просто ведь так про журналистов есть так много анекдотов, приколов и шуток.
В честь праздника "Телеграф" собрал подборку смешных шуток на тему журналистики. Поднимайте себе настроение вместе с нами.
Ученый на интервью: "Все мои суждения бессмысленны, если они вырваны из контекста".
Заголовок в газете на следующий день: "Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны!"
Редактор спрашивает корреспондента:
— Что Вам сказал президент?
— Ничего.
— Превосходно! Немедленно напишите репортаж, но не больше шести страниц.
Согласно последним исследованиям ученых выяснилось, что журналисты берут новости из интернета, а не придумывают сами, как считалось ранее.
Раньше тех кто приносил плохие новости — казнили. А теперь они называют себя журналистами и им еще платят за это зарплату.
Заголовок: МАРК ЦУКЕРБЕРГ ЗАКРЫВАЕТ ФЕЙСБУК!!!
Статья: Каждый вечер Марк Цукерберг закрывает окно браузера и ложится спать.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.