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Если съесть 5 кг мороженого, то не только слипнется, но и смерзнется: веселые шутки в День шоколадного мороженого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Если съесть 5 кг мороженого, то не только слипнется, но и смерзнется: веселые шутки в День шоколадного мороженого Новость обновлена 07 июня 2023, 10:16

Поднимайте себе настроение на целый день

В среду, 7 июня, отмечается очень необычный и вкусный праздник — День шоколадного мороженого, который кстати в США является национальным. Мы не могли пропустить такое вкусное событие и н пошутить на эту тему.

Вашему вниманию подборка шуток о холодненькое шоколадно и не только мороженого от "Телеграфа". Читайте, смейтесь и заряжайтесь позитивом на день. И не забудьте отметить праздник упаковочной этого десерта.

— Пить?

— Давай

— Курить?

— Конечно

— Наркотики?

— Почему бы и нет?

— Мороженое?

— КАКОЕ МОРОЖЕНОЕ? ЗАБОЛЕЕМ!

Анекдоты про мороженое

— Извините, вы заняли мое место.

— Ваше место? И вы можете это доказать?

— Могу. Я оставил на нем мороженое.

Анекдоты про мороженое

В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:

1. Второй носок.

2. Пульт от телевизора.

3. Наушники от телефона.

4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

Анекдоты про мороженое

— Мамочка, ты меня и вправду любишь?

— Конечно, сыночек.

— Так выйди замуж за того дядю, что торгует на углу мороженым.

Анекдоты про мороженое

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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