Если съесть 5 кг мороженого, то не только слипнется, но и смерзнется: веселые шутки в День шоколадного мороженого

Поднимайте себе настроение на целый день

В среду, 7 июня, отмечается очень необычный и вкусный праздник — День шоколадного мороженого, который кстати в США является национальным. Мы не могли пропустить такое вкусное событие и н пошутить на эту тему.

Вашему вниманию подборка шуток о холодненькое шоколадно и не только мороженого от "Телеграфа". Читайте, смейтесь и заряжайтесь позитивом на день. И не забудьте отметить праздник упаковочной этого десерта.

— Пить? — Давай — Курить? — Конечно — Наркотики? — Почему бы и нет? — Мороженое? — КАКОЕ МОРОЖЕНОЕ? ЗАБОЛЕЕМ!

— Извините, вы заняли мое место. — Ваше место? И вы можете это доказать? — Могу. Я оставил на нем мороженое.

В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти: 1. Второй носок. 2. Пульт от телевизора. 3. Наушники от телефона. 4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

— Мамочка, ты меня и вправду любишь? — Конечно, сыночек. — Так выйди замуж за того дядю, что торгует на углу мороженым.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.