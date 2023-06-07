Если съесть 5 кг мороженого, то не только слипнется, но и смерзнется: веселые шутки в День шоколадного мороженого
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В среду, 7 июня, отмечается очень необычный и вкусный праздник — День шоколадного мороженого, который кстати в США является национальным. Мы не могли пропустить такое вкусное событие и н пошутить на эту тему.
Вашему вниманию подборка шуток о холодненькое шоколадно и не только мороженого от "Телеграфа". Читайте, смейтесь и заряжайтесь позитивом на день. И не забудьте отметить праздник упаковочной этого десерта.
— Пить?
— Давай
— Курить?
— Конечно
— Наркотики?
— Почему бы и нет?
— Мороженое?
— КАКОЕ МОРОЖЕНОЕ? ЗАБОЛЕЕМ!
— Извините, вы заняли мое место.
— Ваше место? И вы можете это доказать?
— Могу. Я оставил на нем мороженое.
В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.
— Мамочка, ты меня и вправду любишь?
— Конечно, сыночек.
— Так выйди замуж за того дядю, что торгует на углу мороженым.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.