Почему в кино, когда плачет актриса, у нее слезы текут, а сопли — нет: веселые шутки в этот день

В понедельник, 12 июня, отмечается Международный день дубляжа. Поскольку эта профессия тесно связана с кино, "Телеграф" решил порадовать своих читателей веселой подборкой шуток и анекдотов про кино, кинотеатры и их посетителей.

Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение в этот пасмурный день.

— А я такой классный фильм хотел снять! Но мне помешали. — Неужели кто-то не понял величия твоего творческого замысла? — Ну да. Эти охранники в кинотеатрах такие непонятливые!

В зале кинотеатра 2 подруги болтают без умолку. Сидящая сзади зрительница жалуется им, что ей ничего не слышно. Одна из подруг: — А вам-то какое дело до наших разговоров?

— Какое раньше было кино, как оно умело молчать. — Какое кино? — Немое.

Что я понял из американского кино, так это то, что слова: "Нет, пожалуйста, не умирай" помогают лучше, чем сердечно-легочная реанимация.

Мой дед пытался предупредить всех о Титанике, он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, это вышвырнули его из кинотеатра…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.