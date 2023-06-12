Почему в кино, когда плачет актриса, у нее слезы текут, а сопли — нет: веселые шутки в этот день
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В понедельник, 12 июня, отмечается Международный день дубляжа. Поскольку эта профессия тесно связана с кино, "Телеграф" решил порадовать своих читателей веселой подборкой шуток и анекдотов про кино, кинотеатры и их посетителей.
Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение в этот пасмурный день.
— А я такой классный фильм хотел снять! Но мне помешали.
— Неужели кто-то не понял величия твоего творческого замысла?
— Ну да. Эти охранники в кинотеатрах такие непонятливые!
В зале кинотеатра 2 подруги болтают без умолку. Сидящая сзади зрительница жалуется им, что ей ничего не слышно. Одна из подруг:
— А вам-то какое дело до наших разговоров?
— Какое раньше было кино, как оно умело молчать.
— Какое кино?
— Немое.
Что я понял из американского кино, так это то, что слова: "Нет, пожалуйста, не умирай" помогают лучше, чем сердечно-легочная реанимация.
Мой дед пытался предупредить всех о Титанике, он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, это вышвырнули его из кинотеатра…
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.