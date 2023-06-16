Я за здоровое питание, только если слово "здоровое" — это про размеры: веселые шутки для любителей покушать
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В пятницу, 16 июня, в мире отмечается День свежих овощей. В честь такого вкусного праздника "Телеграф" собрал веселую подборку уморительных шуток про еду и питание.
Мы очень надеемся, что эти веселые приколы и анекдоты поднимут вам настроение, а также аппетит. Читаем, веселимся и улыбаемся!
Золотая мечта — доесть пюрешку одновременно с последним кусочком котлеты.
И совсем несбыточная — подобрать подливку с тарелки последней корочкой хлеба.
— Слушай, я сегодня хлеба забыла купить, что ты ел на обед?
— Бутерброды с сыром и колбасой.
— А как же ты их сделал, хлеба-то не было.
— Так с сыром и колбасой.
— Продавец, и с чем у вас пирожки?
— С лишним весом, мадам…
— Чем отличается фазан от фасоли?
— Фазана сначала стреляют, потом едят, а фасоль сначала едят, потом стреляют.
Пора взрастить поколение борщистов. Это как бариста, только по борщу: узоры там разные на поверхности, сердечки.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о магазинах и продавцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.