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Срочно нужен опытный проктолог… чтобы извлечь неопытного: шутки о врачах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 20 июня 2023, 09:54

Смешные шутки для хорошего настроения в этот день

Во время военных действий в стране не особенно до шуток, однако украинцы даже в трудные времена находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах. Отличного настроения!

Пациент звонит в больницу, чтобы записаться на прием к врачу.

- Простите, — отвечает дежурная, — мы сможем принять вас не раньше, чем через два месяца.

- Но я к тому времени могу и умереть.

- Не переживайте, если ваша жена известит нас об этом, мы отменим запись.

шутка о враче и пациенте

Хирург спрашивает у больного:

- Почему вы сбежали из операционного зала?

- Потому что медсестра сказала: "Прошу без паники, операция аппендицита самая легкая".

- Ну и что, это действительно так!

- Но она сказала это не мне, а тому молодому хирургу со скальпелем.

анекдот о пациенте

- Доктор, а правда, что меня будет оперировать студент-практикант?

- Правда.

- А если он меня зарежет?

- А мы ему двоечку поставим…

анекдот о медсестре

– Доктор, я сломал ногу в двух местах!

– Вы запомнили эти места?

– Да!

– Больше туда не ходите.

анекдот о враче

На приеме у кардиолога:

- Сколько пива вы выпиваете в день?

- Четыре бутылки.

- Как четыре?! Я ведь только две позволил!

- Еще две разрешил терапевт.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об отцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты