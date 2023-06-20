Срочно нужен опытный проктолог… чтобы извлечь неопытного: шутки о врачах
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Во время военных действий в стране не особенно до шуток, однако украинцы даже в трудные времена находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах. Отличного настроения!
Пациент звонит в больницу, чтобы записаться на прием к врачу.
- Простите, — отвечает дежурная, — мы сможем принять вас не раньше, чем через два месяца.
- Но я к тому времени могу и умереть.
- Не переживайте, если ваша жена известит нас об этом, мы отменим запись.
Хирург спрашивает у больного:
- Почему вы сбежали из операционного зала?
- Потому что медсестра сказала: "Прошу без паники, операция аппендицита самая легкая".
- Ну и что, это действительно так!
- Но она сказала это не мне, а тому молодому хирургу со скальпелем.
- Доктор, а правда, что меня будет оперировать студент-практикант?
- Правда.
- А если он меня зарежет?
- А мы ему двоечку поставим…
– Доктор, я сломал ногу в двух местах!
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите.
На приеме у кардиолога:
- Сколько пива вы выпиваете в день?
- Четыре бутылки.
- Как четыре?! Я ведь только две позволил!
- Еще две разрешил терапевт.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об отцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.