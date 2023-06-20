Срочно нужен опытный проктолог… чтобы извлечь неопытного: шутки о врачах

Смешные шутки для хорошего настроения в этот день

Во время военных действий в стране не особенно до шуток, однако украинцы даже в трудные времена находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах. Отличного настроения!

Пациент звонит в больницу, чтобы записаться на прием к врачу. - Простите, — отвечает дежурная, — мы сможем принять вас не раньше, чем через два месяца. - Но я к тому времени могу и умереть. - Не переживайте, если ваша жена известит нас об этом, мы отменим запись.

Хирург спрашивает у больного: - Почему вы сбежали из операционного зала? - Потому что медсестра сказала: "Прошу без паники, операция аппендицита самая легкая". - Ну и что, это действительно так! - Но она сказала это не мне, а тому молодому хирургу со скальпелем.

- Доктор, а правда, что меня будет оперировать студент-практикант? - Правда. - А если он меня зарежет? - А мы ему двоечку поставим…

– Доктор, я сломал ногу в двух местах! – Вы запомнили эти места? – Да! – Больше туда не ходите.

На приеме у кардиолога: - Сколько пива вы выпиваете в день? - Четыре бутылки. - Как четыре?! Я ведь только две позволил! - Еще две разрешил терапевт.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об отцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.