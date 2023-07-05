Женщины в бикини особенно нравятся мужчинам и комарам: веселые летние анекдоты

В среду, 5 июля, в мире празднуют необычный праздник — Всемирный день бикини. Летний месяц — это идеальное время для такого "торжества", ведь как раз сейчас на пляжах множество девушек хвастаются своими фигурами в таких купальниках.

Этот праздник вдохновил "Телеграф" собрать веселую подборку смешных шуток про лето, отдых, пляж и конечно же бикини. Поднимайте себе настроение вместе с нами.

Когда женщины носят бикини, они открывают 90% своего тела. Но мужчины обычно настолько вежливы, что продолжают смотреть только на закрытые участки тела женщины…

Лето это такая пора, когда стоишь в 2 часа ночи в одних трусах с тапочком в руке на кровати и высматриваешь эту падлу жужжащую.

Мне нравится оставаться дома целый день. И не потому, что я отдыхаю, а потому, что мои деньги остаются в сохранности.

Знаете какие больше всего мужчины нравятся? Когда он идет с пузом по пляжу и непонятно в трусах он или нет. Интрига… есть загадка…

Пью кофе, смотрю на море, песок, яхты и пальмы. Что ни говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.