Забавная подборка, которая вас сильно рассмешит.
Наши ожидания не всегда соответствует действительности, а потому наша жизнь может быть полна различных разочарований, примеры которых вы найдете далее.
Наши ожидания не всегда соответствует действительности, а потому наша жизнь может быть полна различных разочарований, примеры которых вы найдете далее.
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